和應港澳辦發炮　周浩鼎斥郭榮鏗「罪行滔天」：至少也要將之DQ

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳聯和中聯辦今天（13日）罕有就事件發稿，不點名地強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 民建聯立法會議員周浩鼎「和應」兩辦的發炮，在社交平台出文批評郭榮鏗「罪行滔天」和「馨竹難書」，他日法庭按釋法處理，郭榮鏗須承擔法律責任，「至少也要將之DQ」。 全國人大常委譚耀宗認為，港澳辦和中聯辦發聲明屬「提醒」，並非干預香港內部事務，他希望郭榮鏗和泛民收手，又指立法會積壓了許多法案工作，希望泛民懸崖勒馬，勿再拖延。

譚耀宗認為港澳辦和中聯辦的聲明屬於提醒。（資料圖片/盧翊銘攝）

周浩鼎表示，郭榮鏗半年來以主持人身份持續濫權，不斷阻撓內委會選出主席，指對方「攬炒」拖垮立法會履行《基本法》下的職能。

周浩鼎批評，郭身為大律師，更是代表法律界，形容對方是明知故犯和罪加一等。周指全國人大常委於2016年已就《基本法》104條宣誓事宜釋法， 內容包括「宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言」，指宣誓人作虛假宣誓或者在宣誓之後從事違反誓言行為，需依法承擔法律責任。

周浩鼎認為，他日若法庭按釋法處理事件，需取消郭榮鏗的議員資格，「至少此君必須承擔法律責任，至少也要將之DQ」。

譚耀宗認為，港澳辦和中聯辦發聲明屬「提醒」，並非干預香港內部事務，他希望郭榮鏗和泛民收手，又指立法會積壓了許多法案工作，希望泛民懸崖勒馬，勿再拖延。

周浩鼎批評郭榮鏗（圖）「罪行滔天」和「馨竹難書」。（資料圖片/羅君豪攝）

工聯會發聲明，批評郭榮鏗及「反對派」議員倒行逆施，置香港整體利益和民生苦困於不顧，對此等劣行予以強烈譴責，並要求郭榮鏗及反對派必須向市民道歉。工聯會要求特區政府正視立法會多月來處於空轉狀態，盡快依法處理，採取強而有力措施遏止「反對派」惡意行動，使立法會回復正常運作。