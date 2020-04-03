【立法會選舉】民建聯出戰人選兩大懸念揭盅！　周浩鼎連任未絕望

選管會早前就選舉活動新指引諮詢公眾，當中提到若某人參加所屬政黨的「內部遴選」，可能會被視為「候選人」，需計算選舉開支，惹來建制、泛民齊聲炮轟，民建聯為穩陣起見，更取消名為「建港之星」的黨內初選。 新指引亦意外打亂了民建聯的選舉部署，據聞民建聯已改為透過協商決定出戰人選，其中新界西議員梁志祥打算順勢退下火線，交棒予黨友周浩鼎，意味周雖失去「超級區議會」入場卷，但仍有望代表民建聯出選新西，爭取延續議會生涯。 另一名在區選落敗的民建聯議員劉國勳，有報名參加新東初選，但據聞黨內已有共識，繼續由現任陳克勤及葛珮帆披甲，劉國勳可能一年內由「雙料」變「雙失」。

梁志祥（左）擬交棒予周浩鼎（右）。（資料圖片）

周浩鼎願排第二抬轎 關鍵在梁志祥取態

民建聯今年一月通過確立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席。投票原定4月初舉行，但因應選管會推出新建議，民建聯急急變陣取消初選，改由內部協調產生，再由中委會通過。

其中在新西界初選，本身有4人報名角逐，除了現任議員梁志祥、陳恒鑌，亦包括去年在區選落敗的周浩鼎和葉文斌。據悉，已任兩屆議員、現年62歲的梁志祥有意交棒，讓位予年輕黨友周浩鼎，主要是考慮到年事漸高，加上選舉趨向兩極化，在政治立場先行下，由誰人代表民建聯出戰，分別不會太大。

有地區人士指，梁志祥是否出選取決於其心意，因梁長期盤踞元朗、屯門一帶，熟悉錯綜複雜的地區勢力，新人要空降並不容易，而周浩鼎私下亦承諾不會「爭住出線」，若梁志祥欲爭取連任，他願意排在名單第二抬轎。

其實，民建聯初選今年2月中截止報名時，梁志祥已打算退下火線，故一直未有報名，但由於地區人士極力挽留，梁志祥才趕在最後關頭報名。據悉，梁志祥最近與地區支部及不同人士碰頭，了解他們是否願意支持周浩鼎。

周浩鼎有報名參加民建聯黨內初選。（資料圖片）

劉國勳。（資料圖片）

劉國勳任內地產業園顧問

至於新界東選區，昔日北區「票王」劉國勳在區選滑鐵盧，無法再循區議會（第一）界別參選立法會，惟有「轉跑道」爭取出戰新東直選。不過，民建聯在新東已有陳克勤及葛珮帆兩名「鐵膽」，若舉行黨內初選，或許仍可嘗試挑戰，但有民建聯中人指目前大局已定，兩名現任議員將繼續出選，「幫贏不幫輸，劉國勳沒直選經驗，克勤、EQ（葛珮帆）仍算年輕，暫時不會退。」

不過，劉國勳似乎亦有其「生涯規劃」，根據立法會議員個人利益登記冊，他去年12月出任內地產業園的管理顧問，在從政以外尋出路。