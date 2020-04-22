調職前最後專訪　聶德權批民主派「攬炒論」：令一國兩制荊棘重重

立法會選舉9月舉行，民主派矢志爭奪過半數議席，甚至揚言否決政府所有法案「攬炒」，間接迫使特首下台。憲政危機隨時一觸即發，特區政府有何策略應對？ 近日陷入《基本法》第22條爭議風波的政制及內地事務局局長聶德權，傳出即將調任公務員事務局局長，他上周四接受《香港01》專訪，可能是任內最後一次就立法會選舉回應。聶德權表示，若民主派借議會過半攔阻一切議案、全面癱瘓議會，對「一國兩制」落實將是荊棘重重，選民要自己選擇哪些議員可帶領香港走下去。

聶德權。

正研究立法會或見真空期

距離立法會換屆不足半年，政府至今未就立法會選舉日期刊憲，聶德權表示，受肺炎疫情影響，面對多個不穩定因素，但選舉籌備工作正全速進行，包括選民登記、招募工作人員等，目前仍須密切注視疫情發展，準備各種預案。

根據《立法會條例》第44條，若換屆選舉舉行前，特首認為該選舉相當可能受騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙或嚴重影響，特首可藉命令指示將選舉押後，最多押後14日，再押後則可能要修例。聶德權指，去年區選前社會發生連串暴力事件，擔心暴力選舉文化今年繼續出現，加上公共衛生風險，若取消選舉，立法會將出現政治真空期，政府正研究在法律上如何處理。他補充，政府立場仍是盡可能按原定計劃進行。

民主派力爭「35+」來勢洶洶，當中不乏主張本土或自決人士有意參選，但政府的「DQ」界線一直被指欠清晰，當局會否向選舉主任發放指引，劃清「紅線」標準？聶德權表示，法例上有明顯規定參選資格，參選人須擁護《基本法》及效忠特區，亦要填寫確認書，「每個個案情況不同，好難鉅細無遺講什麼可以，什麼不可以」，強調立法會議員進入政治體制，真心實意擁護《基本法》是最基本要求。

民主派力爭奪取過半數議席。（資料圖片）

民主派力爭議會過半，公民黨早前表明一旦議席達標，將否決政府所有議案，迫使當局回應「五大訴求」。聶德權質疑「攬炒」對社會有何好處，「反對政府一切議案，包括《財政預算案》，總之政府提出的都是惡法，中央所有做的事都是惡法，一定要透過此方式去抗拒，這就是問題所在。」

他指《基本法》列出立法會10項職能，需要落實、履行，「但如果產生的（選舉）情況或泛民目的是全面癱瘓、抗拒政府，攔阻一切事情，會帶來什麼後果？」

對於會否出動「DQ」、解散立法會等手段，聶德權未有正面回應，僅稱選民選出什麼代表，去履行立法會議員的職責、職權，能夠帶領香港走下去，這是每一位選民自己本身的責任和選擇，「社會要討論的是，無論是立法會選舉、政改問題、《國歌法》抑或23條，這些爭議性的問題，其實背後是如何疏理好矛盾。如果疏理不到，在落實一國兩制過程中，將是荊棘重重。」