立法會選舉最遲9月16日舉行　聶德權：留意疫情發展　沒中斷籌備

立法會換屆選舉9月舉行，但政府仍未就選舉日期刊憲，不少議員關注在疫情下，選舉能否如期進行。政制及內地事務局局長聶德權今日（7日）表示，當局正審慎留意疫情發展，並就各方面作出評估，他強調選管會及選舉事務處的選舉籌備工作沒有中斷，包括選民登記、招募工作人員、物色票站等。 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，根據立法會條例第6條(2)，立法會換屆選舉最遲必須是在新一屆任期開始前15天進行，故今年的換屆選舉最遲需要在9月16日舉行。

聶德權表示，正審慎留意疫情發展，並就各方面作出評估。（梁鵬威攝）

電子點票下年選委選舉始試行

在特別財委會上，民建聯李慧琼關注，當局早前表示今屆立法會功能組別選舉中實行電子點票工作，但現時卻表示不可行，聶德權指，局方一直重視電子點票工作，認為可增加效率及公平性，現時局方目標是於明年年的選舉委員會選舉中，實行電子派票，又強調選舉應在和平、非暴力環境下進行。

民主黨黃碧雲發言時指，本港政制發展停滯不前，認為當局沒有積極推動雙普選，猶如「等運到」。聶德權強調，政制發展工作並非當局「話做就做」，需要中央、港府及立法會三方配合，又指現屆政府有努力促進議員與中央溝通，曾兩次為立法會舉辦內地交流團，但卻收不到相應回應。

對於黃碧雲質疑，港府駐武漢經貿辦收到第一宗關於疫情的求助時，沒及時向港府匯報，聶德權強調，駐武漢辦同事有定期作匯報，但認為議員不應期望他們擁有處理公共衛生事件的經驗及知識。

民建聯鄭泳舜關注，平機會如何處理近日有食肆歧視內地人的個案，認為現有的4條條例未能有效規管相關行為。聶德權回應指，若有違例行為，同意平機會要作跟進，若有關條例未能作規管，則要作教育，推廣，有需要時或需另立法例。

民主黨尹兆堅表示，台灣殺人案疑犯陳同佳在港已出獄近半年，關注港府有否透過港台經濟文化合作協進會與台港經濟文化合作策進會的平台，與台灣商討如何跟進有關案件。鄧忍光說，若雙方人員想會面，相關平台會轉達要求，但由於兩個平台並非司法協作安排，並不合適就實際案情內容作溝通或交換證據。

何君堯要求政府就23條立法。（梁鵬威攝）

何君堯要求23條立法

建制派何君堯關注，政府計劃何時就《基本法》23條立法，聶德權回應指，港府有憲制責任就23條立法，他以《國歌法》為例，指有爭議性的法律不等於就不做，希望立法會可盡快回復正常運作，完成立法工作。