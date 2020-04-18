十多名泛民被捕　吳文遠涉舉辦及參與非法集結

警方今日（18日）突然高調拘捕大批民主派人士，包括社民連秘書長吳文遠、工黨李卓人等，部分人士被送往長沙灣警署。 工黨、社民連、職工盟等政黨人士到警署外聲援，社民連曾健成批評警方濫捕，形容現時情況為政治大清算，剝削市民集會自由。

社民連、民陣召集人岑子杰透露，警方以涉嫌舉辦及參與未經批准集結拘捕吳文遠，稍後會被送到西九龍總部進行錄影會面，之後會返回長沙灣警署進行保釋手續。據了解，吳文遠拘捕行動涉及10月1日和10月20日的集會遊行。

岑子杰又透露已入紙申請2020年7月1日遊行，暫未收到警方通知。

↓↓↓ 泛民被捕人士 ↓↓↓

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工黨、社民連、職工盟等大批人走到警署門外呼叫口號，要求放人，警署內有廣播警告在場人士違反公共衛生條例，多於4人在公眾地方群組聚集，惟在場人士沒有理會，繼續呼叫口號。之後現場有警員於警署內開咪，向在場抗議人士高呼「你哋講啲嘢咁難聽嘅死曱甴」，在場人士表示自己有集會遊行的自由，毋須警方批准，呼籲警方克制。

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下午4時，有7至8名建制人士到警署外支持警察執法，稱要「開香檳」慶祝泛民人士被捕，又指罵在場人士，稱「泛民已經玩完」，兩方一度發生衝突，場面混亂，警方在閘內戒備，建制人士之後步行至鄰近港鐵站離開。