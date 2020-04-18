逃犯條例｜涉參與非法集結　黎智英被重案組拘捕　晚上獲保釋

今早10時許，港島總區重案組多名警員前往壹傳媒創辦人黎智英位置何文田的大宅，有警員隨即拍門稱要調查，惟黎智英不在家，探員其後返回車上等候。直至下午1時許，黎智英返回何文田大宅，警員緊隨其後到場，並於2時許將黎智英拘捕。黎智英晚上獲保釋，離開警署後隨即返回何文田寓所。 警方今日共拘捕15名泛民主派人士，涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日在港島區及九龍區組織及參與的未經批准集結，違反公安條例。

黎智英在多名探員陪同下步出大宅，隨後被押上警方的私家車，帶署調查。（羅君豪攝）

下午約5時，黎智英被帶往西九龍警察總部。（王譯揚攝）

黎智英晚上離開九龍城警署後返回寓所。（王譯揚攝）

何俊仁晚上獲准保釋。（陳浩然攝）

【20:41】何俊仁晚上約8時半獲准以2000元保釋後離開北角警署，他發言時稱自己被控4罪，主要涉及去年8月18日維園往中環的流水式集會，被控有份組織及參與未經批准的遊行；另外10月1日民陣就遊行向警方申請不反對通知書被拒，包括他以內的多名人士呼籲參與遊行，他再被控兩項組織及參與未經批准的遊行，將於下月18日應訊。何俊仁稱爭取民主需要付出代價，會堅持和平理性非暴力抗爭，今日面對檢控已有心理準備，是「公民抗命義無反顧」。

【20:24】黎智英晚上獲保釋，離開九龍城警署後隨即上車返回何文田寓所。

【19:13】黎智英再乘坐警方七人車，返回九龍城警署。

【19:00】立法會議員梁耀忠涉嫌「組織未經批准的集結」及「參與未經批准的集結」兩項罪名被捕，警方今日拘捕及將會拘捕的人士合共為15人。

【17:00】黎智英乘坐警方七人車，由九龍城警署被帶往西九龍警察總部。另外黎智英的外籍律師於4時約50分離開九龍城警署，過程間無回應提問。

【16:50】民主黨創黨主席李柱銘獲保釋，他離開中區警署時表示，今早警方到其家中作拘捕，涉嫌去年8月18日在維園組織未經批准遊行，被捕後警方對他態度禮貌，他對警方沒有投訴。他現獲准以1000元保釋，將於5月18日應訊。他又指，被捕後心情感舒服，不感後悔，並指與年輕人繼續走民主路感驕傲。

【16:00】警方今午3時45分交代案情，港島總區刑事部今日採取行動，一共拘捕12男2女，年齡介乎24至81歲，他們涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日，在港島區及九龍區組織及參與的未經批准集結，違反公安條例第17條，當中有5名被捕人士亦涉嫌於去年9月30日及10月19日參與未經批准的遊行。被捕人士將會或已被落案起訴，將於今年5月18日於東區法院應訊。警方不排除稍後會有更多人士被捕。

【14:53】黎智英在多名探員陪同下步出大宅，隨後被押上警方的私家車，帶返九龍城警署調查。

【14:20】一名律師抵達黎智英何文田大宅，其後港島重案組探員亦來到大宅。

【14:00】何俊仁及蔡耀昌已被警方拘捕。

【13:40】壹傳媒創辦人黎智英乘坐黑色七人車返回何文田大宅，大批傳媒一湧而上拍攝。黎智英戴着口罩，全程未有回應記者提問。

【12:55】立法會議員胡志偉表示，至少有14名泛民主派人士被捕。立法會議員林卓廷表示，現時已有法律團隊協助被捕人士。

【12:30】消息指，警方今早採取行動，已拘捕至少9名泛民主派人士，包括李卓人，梁國雄，何秀蘭，李柱銘，楊森，陳皓桓，吳文遠，黃浩銘及區諾軒，由於目前警方暫未能接觸黎智英，故黎暫時未被捕。

立法會議員林卓廷及毛孟靜、社民連及區諾軒的Facebook專頁今早發文，確認警方今早上門拘捕多位泛民主派人士，當中包括李柱銘、何俊仁、李卓人、楊森、蔡耀昌、吳文遠，黃浩銘、區諾軒及梁國雄等人。據了解，被捕人士將被帶往不同警署接受調查。

下午2時許，港島總區重案組重返黎智英何文田大宅。（羅君豪攝）

今午1時許，黎智英乘車返回何文田大宅。（黃偉民攝）

涉參與非法集結 14名泛民人士被捕

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立法會議員胡志偉表示，現時至少有14名泛民主派人士被捕。立法會議員林卓廷表示，現時已有法律團隊協助被捕人士。（高仲明攝）