民主派引基本法起草文件指中聯辦需恪守22條　陳淑莊斥已變相釋法

政府日前漏夜兩度修改新聞稿，最終跟隨中聯辦的說法，指中聯辦並非《基本法》第22條第2款所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。 民主派今天（20日）開記者會回應事件，公民黨黨魁楊岳橋引述1987年基本法起草委員會的會議紀錄，中方當時指新華社屬新聞機構，亦為國務院屬下的駐港機構，易名為中聯辦後亦必定受制於《基本法》22條。 對於行會成員、資深大律師湯家驊指，爭拗最終只會引致人大釋法，對香港沒有幫助，民主派會議召集人陳淑莊直指，港府和中聯辦的說法已如同變相釋法，而這次完全不跟從程序，因此不會擔心人大釋法而不談論22條爭議。

指中聯辦五大職責不包括監督權

楊岳橋指出，政府一晚修改兩次新聞稿屬史無前例，他認為政府按以往二十多年的說法發出第一稿，才發現說法與中央路線不同，才急急修改稿件。楊岳橋引述2000年由國務院發出的《國務院關於更改新華通訊社香港分社、澳門分社名稱問題的通知》，指出中聯辦五大職責中不包括監督權，同時亦指出「中央人民政府駐香港、澳門特別行政區聯絡辦公室及其人員，將嚴格遵守基本法和當地的法律，依法履行職責。」

他又引述1987年基本法起草委員會的會議紀錄，中方當時指新華社屬新聞機構，亦為國務院屬下的駐港機構，易名為中聯辦後亦必定受制於《基本法》22條。

陳淑莊批評，事件猶如將過往的「西環治港」變為「北京治港」，只是中聯辦官員未正式進駐政府總部，又指事件影響深遠，若港澳辦和中聯辦可干預香港政府和立法會而不違犯22條，他日可干預司法制度，令香港「一國兩制」蕩然無存。她認為，港府和中聯辦的說法已如同變相釋法，而這次完全不跟從程序，因此不會擔心人大釋法而不談論22條爭議。

中聯辦的角色，近日在本地引起討論。（資料圖片）

促港府交代改稿是否受「提醒」

1995年已擔任議員的街工梁耀忠表示，政府多年前亦曾指出中聯辦需恪守22條，包括政制及內地事務局局長聶德權於2018年曾說：「我們亦相信中聯辦會一如既往根據基本法第二十二條訂明，遵守香港特別行政區的法律」，質疑為何全國人大常委譚耀宗、行會成員葉劉淑儀等人到現在才指出政府出錯，並指22條不適用於中聯辦，他點名批評二人失職。

楊岳橋亦批評，按政府說法，政府在22條上已犯錯二十多年，惟葉劉等人多年來未有指出錯處，認為相關人士需向港人謝罪。

公民黨譚文豪要求政府交代修改新聞稿的過程，包括交代中聯辦於第一稿至第三稿期間的約6小時，有否作出干預或提醒。其黨友郭家麒則帶上一本打上紅色交叉的《基本法》文本，以示不滿。