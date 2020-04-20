湯家驊：中聯辦過往「自願」遵守22條規定　代表中央發言時不適用

港澳辦和中聯辦上周發炮，批評立法會內務委員會遲遲未能選出主席，民主派批評此舉違反《基本法》第22條，屬干預香港事務。中聯辦上周五表示，兩辦不是《基本法》第22條所指的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，而是代表中央政府行使監督權。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，中聯辦過去在港進行日常聯絡工作，是「自願」遵守第22條的規定，已經有所避嫌，但當其代表中央發言時，就是中央政府的一部分，第22條對其未必適用。

中聯辦的角色近日成為焦點。（資料圖片）

指兩辦聲明對象為建制派 梁美芬phone-in反駁

湯家驊在電台節目指，《基本法》第22條的界限和中聯辦的角色問題相當複雜敏感，但特區政府未了解清楚就倉促發聲明，又多次更改說法，對此表示遺憾和失望。他認為，兩辦就香港事務發表意見不算是干預，反指美國通過一些法案，指「如果香港不就範我便制裁你」，那才是干預。湯家驊又指，回歸23年來，中聯辦進行日常聯絡工作時都已「盡量避嫌」，會接受不干預的基本原則，是「自願」遵守第22條的規定。

不過湯家驊認為，中聯辦在某些事務上代表中央政府，作為中央的最前線代表，當中聯辦代表中央發言時，第22條就未必適用。他指在字面上，第22條是說「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，原文指的不是「中央政府」，只是中央政府「所屬」部門，原文並無直接規限中央的權力。他認為，將兩辦對香港發表的聲明，連繫到第22條的討論，本身就不恰當。

湯家驊又指，兩辦就立法會內會情況發表意見，對象是建制派立法會議員，因建制派議員過往半年對內會癱瘓似乎並不關心，認為「事不關已」，令中央及特區政府憂慮。其後經民聯立法會議員梁美芬回應，指湯家驊「搞錯」事件，不明白為何他有此想法；民建聯蔣麗芸亦致電回應，指兩辦是「鬧晒所有人」，包括行會成員、政府等，認為大家眼見內會癱瘓都無動於衷，質疑「一個二個做緊乜」。

楊岳橋質疑，監督權是「突然僭建」而來。（資料圖片）

楊岳橋：中聯辨有監督權屬「突然僭建」

公民黨黨魁楊岳橋則指，中聯辦所指的「監督權」職能，本身在中聯辦的網站中都不存在，是一項全新的事物，當年設立以至回歸廿多年來都未曾出現，《基本法》亦完全沒有提及中聯辦此一機構，質疑「監督權」是「突然僭建出來」。他又質疑，特區政府在過去的文件指中聯辦是按第22條成立的機構之一，既然中聯辦不認同這個定位，為何不早早糾正。

楊岳橋提到，公職人員行為失當是嚴重罪行，指控他人之前應該深思，並交出證據，否則就是流於謾罵。對於目前內會困局，楊岳橋指，民主派認為內會角色重要，當然需要積極發問，如果內會無法把關，一些具爭議性的法案如《國歌法》，就會在大會「長驅直進」。他又認為，立法會有很多重要事務都不須經內會，例如財委會審議撥款，不必誇大內會困局的影響。

對於湯家驊指中聯辦過往「自願」地受約制，楊岳橋質疑，如果有一天中聯辦不自願，是否會公告天下，又是否代表到時就不用遵守香港法律。他批評「自願」這個說法相當危險，因為是「我鍾意幾時就幾時」。