惠譽再降香港主權評級　林鄭不認同：應考慮本港防疫成效

國際評級機構惠譽將香港的遠期外幣發行人違約評級（long-term foreign currency issuer default rating）從AA下調至AA-，評級展望則由負面轉為穩定，比澳門低。 行政長官林鄭月娥對此表示失望及不認同，認為如果純粹因為抗疫情況，指疫情是全球大流行的事件，香港在抗疫方面不需採取非常極端手段例如封城，都仍有今日成效，評級機構應認真考慮這個因素。

林鄭月娥今早（21日）出席行政會議前回應評級下調，指香港經歷近一年社會動盪，影響國際社會對港信心。她提到，美國智庫「傳統基金會」公布的2020年經濟自由度指數報告中，香港失去全球最自由經濟體首位，「主要的原因是因為保安，並不是因為對香港傳統優勢有所懷疑」。

投資評級機構惠譽在7個月內兩度下調香港主權信貸評級，由「AA」至「AA-」，評級展望為穩定。惠譽認為新冠肺炎疫情持續，繼社會運動後，香港經濟面臨第二次重大衝擊，將使經濟活動萎縮和失業率上升，預測今年香港GDP衰退5%。

政府推兩輪防疫抗疫措施，總規模達2875億元，佔本地生產總值10%。(資料圖片）

另外，雖然社會運動暫時降溫，惠譽認為香港深層次社會政治分歧仍未解決，令營商環境不確定性增加，並增加了公眾不滿情緒再度爆發的風險，或進一步破壞國際社會對香港管治、體制和政治穩定的看法。降級也反映了香港逐步融入中國的國家治理體系，以及與中國的經濟，金融和社會政治關係密切。

港府早前推出總額達1,375億元的紓困措施，惠譽預測政府2020財年的預算赤字將上升至GDP的11%，高於2019財年估計財赤佔GDP約1.5%水平。到2020財年末，財政儲備將從19財年末佔GDP的40%下降至30%。