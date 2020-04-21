【獨家】消息：勞福局副局徐英偉接民政局長　與劉江華同屬民建聯

港府高層大地震，消息指，至少4名問責局長遭撤換，包括民政事務局局長、民建聯成員劉江華，其空缺將由現任勞工及福利局副局長徐英偉接任。 現年43歲的徐英偉同樣來自民建聯，早於2008年加入政府，是首批政治助理，曾任近10年民政事務局局長政治助理，今次將重返民政局。 除劉江華外，另有3名局長遭撤換，包括公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔。

消息指，民政事務局局長劉江華被換，由徐英偉接任。（資料圖片）

政助升至局長 史上第一人

徐英偉獲加拿大渥太華大學社會科學學士、曼徹斯特大學的工商管理碩士，加入政府前曾任職銀行界，於2006年加入民建聯。2008年投身官場後，徐英偉仕途一帆風順，雖中途曾傳出辭職，但最終繼續留在政府，並於2017年40歲之齡升任為勞福局副局長。

徐英偉形象相對年輕，平日活躍於社交平台，不時在facebook上載生活照。有傳媒曾指特首林鄭月娥亦對徐看高一線，點名由他統籌為政府打網絡宣傳戰。若徐英偉出掌民政局，將是引入副局長及政治助理制度以來，首人攀至局長一職。

現年62歲的劉江華是民建聯成員，曾任多年立法會議員，2012年敗選後加入政府出任政制及內地事務局副局長，2015年接替曾德成升任民政事務局局長，林鄭月娥2017年上任特首時，劉江華繼續留在熱廚房。