政府地震　消息：政制局長聶德權平調　曾國衞替補　另有高官出局

中聯辦早前炮轟民主派在立法會內會拉布，被質疑違反《基本法》第22條，事後港府出稿曾指中聯辦按22條成立，與中聯辦說法不符，港府最後修改說法，聶德權昨晚為引起混亂，在社交網站致歉。 不過，事件似乎未完結，政府高層爆發大地震，消息指，入境處處長曾國衞將加入問責團隊，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長，但聶德權會平調至另一政策局，因有其他官員離任。《香港01》正就此事向政制及內地事務局查詢，暫未獲回覆。

曾國衞（右）將替補聶德權（左）出任政制及內地事務局局長。（資料圖片）

建制派消息指，陣營對聶德權最不滿的地方，是去年底區議會選舉出現「不公不平」，「聶德權作為主事官員至今無出來講過一句公道說話，令建制派人士好嬲。」

亦有建制派表示，消息來得非常突然，自己也是看新聞報道才知悉，認為聶德權犯了一個「very serious mistake」，兩次修改新聞稿予人極差觀感，又錯誤解讀中聯辦的憲制地位，即使問責下台也不見怪。

曾國衞原定9月退休

現年56歲的曾國衞，於1987年加入入境事務處任職助理入境事務主任，2016年升任處長。曾國衞原定今年9月退休，被視為接替李家超擔任保安局局長的大熱，如今將提前5個月離開公務員隊伍。

反修例風波期間，政界多次傳出林鄭月娥或有意為問責班子換血，當中以聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華被視為晉升的大熱人選，仕途被看好。今次抗疫戰，政府兩度派包機接載湖北港人，聶德權和曾國衞兩度合作帶隊，聶德權早前在香港民研支持度大升20個百分點。

惟近日突然殺出《基本法》第22條爭議，聶德權被翻出曾在2018年表示，中聯辦會根據《基本法》22條遵守香港法律，言論與中聯辦最新立場有出入，政制局亦在是次《基本法》第22條風波中被推向浪尖，一度需要出稿解畫，稿件卻一改再改稿，聶德權最終為引起混亂在社交網站致歉。