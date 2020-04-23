警引《公安條例》拒六四晚會？　李卓人憂以疫為名禁集會

肺炎疫情影響下，政府以「限聚令」規限多於4人聚集，支聯會每年6月4日舉行的維園燭光晚會能否舉行，備受政界關注。有報道指，即使屆時「限聚令」取消，警方也可因應疫情，運用《公安條例》以公共安全為由拒絕集會申請，支聯會前晚（22日）商討後備方案。 支聯會主席李卓人回應《香港01》查詢時指，支聯會有商討後備方案，但現階段不能透露，他們堅持風雨不改舉行六四燭光晚會。他又指，警方試圖將「衞生安全」納入《公安條例》限制的說法相當奇怪，擔心警方「立心不良」，以疫情為名禁止六四集會。

李卓人表示，支聯會有討論後備方案，惟現階段不便透露詳情。（資料圖片）

憂「衞生安全」納入《公安條例》無限放大

今年是六四31周年，支聯會每年均在維園舉行燭光集會，但疫情持續下，舉辦集會能否獲批不反對通知書，有消息指即使「限聚令」於5月取消，因涉及公共安全問題。另有指揮官指出，警方會諮詢律政司意見，《公安條例》下的「公共安全」是否包括「衞生安全」考慮，作為日後執法的參考。

李卓人表示，支聯會確實有商討後備方案，已有一些初步的想法，但現階段不能透露詳情：「因為我哋都唔希望會啟動Plan B，會堅持進行Plan A。」他指，現時限聚令會延長至5月7日，相信至起碼要到5月中才有定案。

不過，李卓人提到，警方要諮詢律政司意見，「衞生安全」往後能否納入《公安條例》限制的說法感到驚訝。他指這種說法過去未曾聽聞，如果連衞生考慮都列入《公安條例》中，即是將「公共安全」的範圍無限擴大。

李卓人擔心警方「立心不良」，借助疫情禁止集會，又認為如果基於衞生考慮，要求參加者隔得遠一點可以商量，但現時疫情走勢漸趨平穩，除非屆時再有大爆發，不然警方沒有足夠理由禁止集會。