【林鄭換閣】聶德權被調職　林鄭：官員調動與基本法22條爭議無關

國務院今日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命聶德權為公務員事務局局長，徐英偉為民政事務局局長，曾國衞為政制及內地事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局長，薛永恒為創新及科技局局長。 國務院亦宣布，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務，曾國衞的入境事務處處長職務。 林鄭月娥今日中午12時召開記者會，率領新官員見記者，《香港01》將提供直播。

5名新局長會見傳媒。（張浩維攝）

香港01製圖

曾指香港事務毋須中聯辦操心 林鄭：有人挑戰中央在港機構發言權

【12:37】被問到由聶德權出任公務員事務局局長，是否要「整頓」公務員系統，林鄭指公務員對國情認知、國際認識等方面，均有改善空間，不存在履行什麼任務。

至於曾國衞過往沒有政制工作經驗，選他作政制局局長，是否因為他過往拒絕過一些不受政府歡迎人物入境。林鄭指，政府選人一直都是用人唯才，除醫療衞生較需要專業知識外，也不一定要在該範疇有很專門的技術知識。她指，曾國衞擁有所需要的視野、經驗和歷練。

林鄭又主動回應有關「文官武官」的說法，她指過去也有政務職系官員成為紀律部隊首長，如入境處、海關，因此政府選人都是用人唯才，最佳的人選就會出任。至於中央是否不滿政務官，她指沒有這情況，歡迎見到更多資深、有承擔的政務官員加入問責團隊。

【12:29】林鄭月娥被問到政府有否對新任局長有新的要求及做法時，林鄭表示，無論任何一屆政府對官員要求都是一樣，均要宣誓及效忠特區及擁護《基本法》，要深刻認識「一國兩制」，貫徹落實《基本法》以下的條文。林鄭補充，期望新任官員要加把勁，因為本屆政府只餘下兩年零兩個月，時間不多，惟要面對很多困難，恐怕新任局長沒有太多時間研究、實習便要進入規劃、籌謀的階段。

林鄭月娥續指，2017年擔任候任特首時曾稱在立法會拉票工作，應由特區官員及其團隊努力，不存在另一機構幫手，但近日有人挑戰代表中央政府在港機構，是屬於更高層次及宏觀的議題，強調港澳辦及中聯辦在憲制、管治及操作方面有發言監督權力，但並非指日常事務，稱外界有人誤導。她又指，事實擺在眼前，由於內會停罷，許多特區政府日常事務的操作都受到嚴重阻撓

至於被問到如否有具體行動取消公民黨郭榮鏗的議員資格時，林鄭指立法會事務應由立法會糾正，並期望立法會議員能盡快處理事件。

【12:23】林鄭月娥被問到聶德權調任是否因近日《基本法》22條風波被「祭旗」，林鄭稱可以斬釘截鐵表示，與近日基本法爭議完全無關。

林鄭指，與2017年相比，今次找入加入政府比當年容易，她認為新官員都是對香港有抱負的人。

（張浩維攝）

曾國衞：做好立會選舉工作

【12:22】新任民政局長徐英偉指，榮幸回到民政事務局的大家庭，在疫情下，首要工作是同心抗疫，未來有很多工作需要做，例如如何重啟香港經濟。

民政局工作在文化、體育上，有很多大小活動，以他個人為例，他在疫情前會在周末教打欖球。過往在勞福局的工作，令他有很多機會接觸基層市民，更明全民同心一齊抗疫的重要性。他指，未來會繼續和團隊，與社會不同界別溝通。

【12:22】新任公務員事務局局長聶德權表示，未來會帶領公務員隊伍同心協力為市民提供優質服務。他表示，自己在1986年加入政府，曾任31年公務員，充分感受到社會對公務員的要求，未來會率領公務員隊伍以專業高效、廉潔奉公、公正客觀、政治中立的精神服務市民，並會秉持以人為本及從心出發態度，加強同各方溝通。

【12:16】政制及內地事務局局長曾國衞表示，對任命感到榮幸，亦感謝中央對他的信任，他指，新崗位是一個全新挑戰，希望能運用過去的行政管理及與內地部委合作的經驗服務社會，未來會做好多個選舉，與選管會緊密合作，並加強推廣憲法及基本法工作，以及振興經濟，加強協調推廣大灣區。他又特別感謝過去在入境事務處共事同事，寄望新處長繼續服務市民。

【12:10】林鄭月娥指，國務院今日根據其提名和建議，任免主要官員。對於4位離任官員，任官期間盡心盡力服務社會，她表示衷心感謝，祝他們一切順利、生活愉快。對於新上任官員，在此極不容易時刻加入問責團隊工作，對他們迎難而上精神表示敬佩。