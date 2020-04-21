【林鄭換閣】一文睇清離任局長、上位黑馬　1人胞姐亦幾乎做局長

政界今日（4月21日）迎來震撼彈。消息指，民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄、財經事務及庫務局局長劉怡翔，將分別離任，政制及內地事務局局長聶德權則會平調，執掌公務員事務局，共涉及5名局長職位變動，4名接任人上位。本文將整理涉及今次「政府大地震」的離任、接任人選。

劉江華。（資料圖片）

民政事務局

離任：

劉江華早年是民主黨前身港同盟的成員，1991年退黨，1993年成立公民力量，並於1998年加入民建聯。劉江華自1996年任臨時立法會議員，1998年循新界東直選，當選為立法會議員，連任至2012年。2012年選舉他轉戰超級區議會選舉落敗，當時有網民在其議辦外開香檳慶祝。不過同年年底劉江華「政治大翻身」，獲委任為政制及內地事務局副局長，2015年接替曾德成升任民政事務局局長，2017年政府換屆後留任。

基於其政治背景，劉江華不時成為網民調侃對象。2012年立法會選舉中，有網民拍下相片，可見劉江華競選海報被一個橙色垃圾桶遮蓋，只露出劉江華雙眼，自此劉江華就被分網民稱為「垃圾桶」；2014年雨傘運動期間，政府與學聯各派五名代表進行談判，劉江華為政府代表之一，但全程未有發言，亦遭網民嘲諷。

有不滿劉江華的網民，因為這張照片，將其稱呼為「垃圾桶」。（全港各界熱烈慶祝劉江華落選委員會fb圖片）

接任：

現年43歲的徐英偉同樣來自民建聯，早於2008年加入政府，是首批政治助理，曾任近10年民政事務局局長政治助理，於2017年40歲之齡升任為勞福局副局長。

徐英偉形象相對年輕，平日活躍於社交平台，不時在facebook上載生活照。有傳媒曾指特首林鄭月娥亦對徐看高一線，點名由他統籌為政府打網絡宣傳戰。

徐英偉。（資料圖片）

財經事務及庫務局

離任：

劉怡翔生於1950年4月24日，即再過數日就年滿70歲，是現任問責局長之中最年長的一位。他於1979年加入政務職系，1993年轉任金融管理局，2004年借調香港按揭證券有限公司出任總裁，2012年退休。2014年1月，他獲委任為財經事務及庫務局副局長，2017年政府換屆後「坐正」。

劉怡翔平時作風相對低調，亦因工作性質關係，較少接觸惹火政治議題。最為人熟知的事件，要數到今年2月立法會特別會議。當時金融服務界議員張華峰問及政府會否責成港交所將上市公司提交年報的限期延期，豈料劉怡翔「轉錯台」，指物流署一直跟進口罩供應情況，引起議員不滿，最終他要求張華峰重覆問題，方能作完整回答。

有議員批評劉怡翔公然「發夢」，劉怡翔新聞秘書事後指，局長當時因「太專注以手機處理公務」，非常抱歉沒留心議員的提問，以後必定多加注意。

劉怡翔。（資料圖片）

接任：

許正宇是金融發展局行政總監，上任之前為新世界發展（0017）策略發展總監。最為人熟悉的是，他是已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟。而前特首梁振英欲增設文化局，許曉暉一度盛傳文化局局長人選，惟最終梁振英的政府架構改組功敗垂成，許亦與局長之位擦身而過。

許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士，曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。當年則被傳獲推薦任副局長，雖然最終不見其影，但許正宇本身有多項公職，曾任中國證監會第16屆主板發審委委員、中央政策組特邀顧問，現為全國金融青聯委員、香港城市大學校董等。許正宇早於2008年加入民建聯，現為該黨中委。

許正宇。（資料圖片）

創新及科技局

離任：

楊偉雄2003年任數碼港行政總裁，2010年至2015年2月任香港理工大學行政副校長。2015年，創新及科技局成立，國務院公布任命楊偉雄為創新及科技局局長。不過由於楊偉雄在台灣出生，民主派長年都質疑他有台灣居留權，不符《基本法》第55條規定。

楊偉雄2016年初出席一場論壇期間，向與會者表示自己和蘋果公司已故創辦人之一喬布斯（Steve Jobs）見過面：「（你哋）有邊個見過Steve Jobs？未有？我見過！我真係見過！」這句話可說改變了他的一生，被網民不斷「回帶」；他任官期間，亦被指欠缺實際政績，本港創科政策未見實際進展。政府推出的《智慧城市藍圖》，起步政策之一為智慧燈柱，但在去年反修例示威中，燈柱因被指侵犯私隱而遭示威者鋸倒。

楊偉雄。（資料圖片）

接任：

據傳接任創科局局長的薛永恒，1984年加入政府任職助理機電工程師，2001年晉升為總機電工程師，2007年晉升為政府機電工程師，並於2011年9月起出任機電工程署副署長，2017年「坐正」。

近年機電署、生產力促進局等均大力支援本港創新科技發展，機電署總部設有創科互動學習中心，介紹虛擬實境（VR）培訓項目，例如借助VR模擬升降機保養等，又設立機電創科網上平台，收集各機構的需求，再向創科界提出發展建議，及配對需求與研發。

薛永恒。（資料圖片）

公務員事務局

離任：

羅智光1980年加入政務職系，曾在多個政府決策局及部門服務，1997年至1999年曾任前特首董建華的私人秘書。他於2007年出任政制及內地事務局常任秘書長，2012年任保安局常任秘書長，2017年出任公務員事務局局長。

去年反修例示威期間，羅智光表明反對以公務員名義發起參與政治集會罷工，因有違政治中立。不過民主派批評，他對於警察辱罵政務司司長張建宗、消防署副處長辱罵示威者為「曱甴」的言論視若無睹，質疑其是否真的「政治中立」；新一屆由民主派主導的區議會，經常和政府意見不合，官員不時拉隊離場，羅智光回應時聲稱做法合規，同樣引來民主派不滿。

羅智光。（資料圖片）

平調接任

原任政制及內地事務局局長的聶德權，據報將平調至公務員事務局。聶德權1986年加入政府，曾任社會福利署署長、政府新聞處處長、食物及衞生局常任秘書長（衞生），2017年接任成為政制及內地事務局局長。聶德權任局長期間，由於政改停滯，主要處理的爭議議題為《國歌法》。去年區議會選舉民主派大勝，因此建制派指控選舉不公，但聶德權未有確切回應，引起建制派不滿。

反修例風波期間，政界多次傳出林鄭月娥或有意為問責班子換血，當中以聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華被視為晉升的大熱人選，仕途被看好。今次抗疫戰，政府兩度派包機接載湖北港人，聶德權和曾國衞兩度合作帶隊，聶德權早前在香港民研支持度大升20個百分點。

近日《基本法》第22條引起爭議，聶德權被翻出曾在2018年表示，中聯辦會根據《基本法》22條遵守香港法律，言論與中聯辦最新立場有出入。政制局亦在是次《基本法》第22條風波中被推向浪尖，一度需要出稿解畫，稿件卻一改再改稿，聶德權最終為引起混亂在社交網站致歉。

聶德權。（資料圖片）

政制及內地事務局

接任

曾國衞據報將接任政制及內地事務局局長。曾國衞於1987年加入入境事務處任職助理入境事務主任，2016年升任處長。曾國衞原定今年9月退休，原被視為接替李家超擔任保安局局長的大熱。