新冠肺炎｜黎青龍：對於有人批評醫護罷工「貪生怕死」感到好谷氣

肝臟科權威、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍接受《香港電台》專訪時表示，當日聲援醫護，支持全面封關，而非贊成罷工，又指自己反對各方暴力，但認同以和平方式表達訴求，看見以前眼中只有賺錢的香港人，願意為爭取自由發聲，深受感動。 黎青龍形容時代仍在變動，要再觀察中央與特區有何反應，未來的事「很難講」，又坦言會擔心失去自由。

黎青龍2月初有現身支持醫護爭取訴求。（資料圖片）

今年2月初，新冠肺炎爆發初期，大批醫護人員表態要求政府全面封關，並發動一連5日的罷工，黎青龍解釋當日聲援醫護罷工，是支持封關，防止病毒傳入本港，並不贊成罷工，憶述當日眼見大批醫護罷工，場面令人感動，對於有人批評醫護「貪生怕死」，他感到「好谷氣」，又不明白當日政府為何遲遲不封關，「人哋台灣都封咗」，認為港府反應遲緩。

特首林鄭月娥早前聯同一眾政府高官拍手撐醫護。（林鄭月娥Facebook截圖）

特首林鄭月娥近日聯同一眾政府高官拍手撐醫護，黎青龍表示「肯欣賞醫護人員，我就好開心」，但重要的是，疫症過後不要秋後算帳，以及增加防護裝備，因為供應仍然緊張。他明白全世界物資供應均很緊張，政府應盡力為醫護爭取裝備。

去年反修例運動中的醫院集會，黎青龍亦有出席，他表示自己贊成和平表達訴求，但反對各方面的暴力。他表示，以前認為香港人只顧賺錢，「咩都要講快」，現在願意出來爭取自由，「令我幾感動」，但形容未來仍有很多變數，要再觀察中央與特區政府有何反應，又坦言擔心未來會失去自由。

黎青龍胞姐余黎青萍。（資料圖片）

胞姊為監警會新成員余黎青萍

黎青龍的胞姊是前教育署署長余黎青萍，去年反修例爭議期間獲委任為監警會新成員。黎青龍透露，兩人甚少見面，今年只是見過1、2次，見面亦沒有討論社會事件，他認為兩人看法不同，討論時或會吵架。他又表示，如果自己是余黎青萍，並不會接受監警會委任，除非採用類似廉政公署的獨立調查方式處理。