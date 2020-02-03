【武漢肺炎】名醫黎青龍質疑不封關　醫生掙扎罷工：或心軟回醫院

由醫院管理局員工陣線發起的罷工今日（3日）展開，香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、肝病權威黎青龍今早約11時現身瑪麗醫院外行人天橋，他表示自己身為醫生不會罷工，但支持其他醫護罷工的行動。有到街站簽名的醫護人員和市民均希望政府盡快回應封關的訴求。

▼醫管局員工陣線罷工首日▼

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黎青龍：封關為香港人的安全

黎青龍表示，「封關」不止為醫護人員的安全，同為香港人的安全，因未知內地真正的感染及死亡人數。雖然他身為醫生不會罷工，但仍會支持醫護人員的罷工行動，更舉例醫學期刊BMJ研究罷工對病人安全的影響不大。若然政府盡快回應訴求，罷工不升級就不會有影響。他更指，現時香港的情況並不太壞，仍然能夠「防範勝於治療」。

物理治療師：香港的醫療制度超負荷​

物理治療師李先生為到場支持的義工，他表示政府不封關，而內地病人不願透露真實病史，是置醫護人員危險的境地。他指香港的醫療制度超負荷，必須杜絕源頭，否則將來系統會崩潰。

他希望跟受影響的病人說一句「唔好意思」，若武漢肺炎在社區爆發，免疫力較低的病人風險會更大，因此他澄清不是在癱瘓醫療服務，反而想做一點事幫助大家。

物理治療李先生表示政府不封關，有內地病人不願透露真實病史，是置醫護人員危險的境地。 （歐陽德浩攝）

醫生：會心軟回醫院工作

伍醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。由於時間尚早，未知有多少同事會參與罷工。他得悉非緊急服務會調動人手，更表示不會感到愧疚，「始終心軟，有咩事其實都會返嚟（醫院）。」

2月3 日，醫管局員工陣線發起罷工，瑪麗醫院的伍醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。 （李澤彤攝）

長期病患者：政府置市民不顧 買不到口罩

腦科長期病患者沈小姐專程到醫院支持罷工行動，她表示自己患病20多年，明白醫護人員的感受。即使一段時間內無法接受治療，也不會影響她的決定。她指政府近年的政策向內地傾斜，置市民之不顧。除了不願封關外，住南區的她需要到旺角購買口罩，作為患者對政府感到非常失望。