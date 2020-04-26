董建華梁振英首同場談八萬五　「一女子」曾背後出謀獻策

全國政協副主席董建華、梁振英近日牽頭成立「香港再出發」大聯盟，雲集本地建制政商名人。二人今日（26日）與傳媒茶聚，解釋聯盟成立背景，期間發生一段小插曲。 話說回歸初期，董建華擔任特首期間曾提出八萬五建屋計劃，時任行政會議成員梁振英亦有份協助推動，惟後來遇上金融風暴，樓價大跌，董建華成為眾矢之的，政策亦「冇講等於唔存在」。 董、梁皆已離任特首多年，首度同場為八萬五政策解畫。梁振英在茶聚中語帶可惜地表示「當時完成唔到（八萬五）呢個目標」。董建華更透露，當年他們定下的目標本來是80,000個單位，有一名前女高官覺得未夠，建議多加5,000個，於是成了「八萬五」。

本港現時房屋問題嚴重，由私人到公營房屋，供應都追不上大眾市民所需。（資料圖片）

組大聯盟不怕被攻擊？ 董：已習慣

董建華、梁振英今日與傳媒茶聚，期間有記者問到，二人牽頭成立聯盟，會否擔心成為攻擊目標？董建華隨即回應：「我做過特首、CY（梁振英）都做過特首，我們都習慣了。」

此時，在旁的梁振英說，指當年自己幫忙推動八萬五期間，也受到很多批評，「算起來24年了，當年董先生有個房屋計劃，我有幫手，都被人話。」董建華和應：「當年CY都有幫手。」又透露，當年他們原定的目標本來是80,000個單位，97年擔任過首任特首辦主任的現任行政會議成員羅范椒芬，向他提出80,000個單位不足夠，應多加5,000個，於是成了最終版本的「八萬五」政策。此時梁振英語帶可惜地表示，現時本港房屋問題嚴重，有感當時政策目標無法達成。

梁振英指，羅范椒芬曾提及八萬五建屋目標不夠，應再多加五千。（資料圖片）

八萬五「生不逢時」

回歸初期，董建華在首份《施政報告》中提出八萬五建屋計劃，即每年以85,000個住宅單位為建屋目標，並希望10年內全港七成的家庭可以自置居所，輪候租住公屋平均時間縮短至3年。當時梁振英為行政會議成員（1999年起任召集人），主力房屋範疇，是政策其中一名重要推動者。

不過政策「生不逢時」，樓價由1997年底起，因亞洲金融風暴下挫，再加上政府鼓勵市民借貸置業，負資產問題浮現，堪稱回歸後經濟環境最惡劣的時期。整個八萬五政策被視為「推冧樓價」的元兇，成為繼沙士和二十三條爭議後，2003年五十萬人七一上街遊行的另一重要原因。

董建華2000年回應傳媒時，表示自1998年起已沒再提起八萬五政策，所以政策已「不存在」，政府2002年提出「孫九招」，全面撤出房屋市場、穩定樓價。「冇講等於唔存在」，亦成為多年來的政壇金句。