董、梁致函「香港再出發」大聯盟發起人：月尾宣布成立　發表宣言

全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，籌建工作已接近尾聲，有指大聯盟雲集本地政商界合共千多名共同發起人。董建華和梁振英今（27日）致函大聯盟的共同發起人，信中指大聯盟將於四月下旬宣布成立，同時會發表一份《共同宣言》，宣言主要內容是呼籲大家緊守「一國兩制」，推動香港再出發，又稱只有捍衛「一國兩制」，香港才有存在的價值、發展的空間。

董建華和梁振英致函大聯盟的共同發起人，信中指大聯盟將於四月下旬宣布成立，同時會發表一份《共同宣言》，宣言主要內容是呼籲大家緊守「一國兩制」，推動香港再出發。（資料圖片/羅君豪攝）

董建華、梁振英發予共同發起人的信函指，《共同宣言》將呼籲，目前社會最需要重振經濟，推動香港再出發，現時很多大小企業已是岌岌可危，要救經濟、保就業，避免經濟滑坡。同時又稱他們應重歸法治，推動香港再出發，「守護好法治這一核心價值，才能讓守法者不灰心、讓投資者有信心。」此外他們亦強調需要重拾團結，推動香港再出發，「不同政黨、不同階層攜手同心，走出困局。」

信中提及，大聯盟由全港各界別、名階層代表合力發起，以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，團結一切力量，共同迎接當前經濟民生挑戰，推動香港重回正軌、重新出發。其中董建華和梁振英更感謝共同發起人的貢獻，強調必定令這有意義的工作，在社會上取得積極迴響。