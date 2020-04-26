李嘉誠任「香港再出發」大聯盟發起人？　梁振英：不止一個地產商

由兩位前特首董建華、梁振英牽頭的「香港再出發」大聯盟，在疫情陰霾及「限聚令」下延期公布成立，但大聯盟網頁於日前一度曝光，其後又「曇花一現」般消失。期間，傳媒發現大聯盟網站上「發起人」一欄，有長和系創辦人李嘉誠的資料，並置於基本法委員會副主任譚惠珠和民建聯主席李慧琼之間。 總召集人梁振英今（26日）未有正回應李嘉誠是否已答允擔任大聯盟發起人，僅稱加盟的「不只是一個地產商」，大聯盟會陸續發出邀請。梁又指，未有計劃要求加入大聯盟的發展商為旗下物業減租，但留意到中小企有租金壓力，會「等發起人埋位後傾吓有甚麼計劃可做」。

譚耀宗擔任大聯盟秘書長。（資料圖片）

對於李嘉誠的資料出現在大聯盟網站「發起人」一欄，以及網站「曇花一現」後消失，大聯盟秘書長譚耀宗解釋，他也問過有關職員，獲知當日網站只屬模擬運作，職員未有考究，「身邊見到有乜嘢照片，就放上去」，並非正式的資訊。

譚耀宗又介紹大聯盟的架構組織，董建華、梁振英任總召集人，譚耀宗任秘書長，另有11名副秘書長，包括基本法委員會副主任譚惠珠、香港廣西社團總會會長、全國青年聯合會副主席黃英豪、工聯會會長吳秋北、一國兩制研究中心總裁張志剛、香港中華廠商聯合會的前會長施榮懷、九龍社團聯會理事長王惠貞、「團結香港基金」總幹事鄭李錦芬、新界社團聯會（新社聯）理事長陳勇、九龍社團聯會會長陳振彬等。

共同發起人則有約1000人，包括工商界、專業界、社團、地區團體、文化宗教、青年、勞工等界別及階層。