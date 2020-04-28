逃犯條例 │政府耗61萬拍「珍惜香港這個家」廣告　電視播足9千次

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在去年的反修例風波中，政府先後在社交媒體、電視及電台發表多條短片，呼籲市民與暴力割蓆，政府新聞處處長鄭偉源早前回覆立法會議員查詢時提及，政府於去年8月至今年1月共推出7套短片及宣傳聲帶，製作費合共247萬元、廣告費100萬元及海報印刷費7萬元。

根據政府向特別財委會提交補充資料，其中軟性廣告「珍惜香港這個家（I）」短片，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘。

珍惜香港 這個家 (I)於Youtube的觀看次數為8萬元。

「珍惜香港這個家（I）」短片以柔和鋼琴聲音為廣告配樂，當中穿插市民日常生活，旁白在廣告結尾說出獨白：「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立，珍惜香港，這個家」。根據政府向立法會補交資料，該電視宣傳短片長度分別有60秒及30秒兩個版本，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘，播出次數是過去五個財政年度由新聞處製作的電視短片之冠。

電視廣告「2020-21年度財政預算案(公眾諮詢)」及「2020-21年度財政預算案(派發地點)」則花費85萬製作，分別播出3,529次和926次，共1764.5分鐘和463分鐘。

至於兩段宣傳去年施政報告的短片，共耗費1,369,072元製作和409,997元宣傳，分別播出2,240次和1,303次。

在過去5個財政年度(即2015-16至2019-2020年度)，新聞處製作的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶中，總製作費最高的10個項目如下：

 

政府電視宣傳短片名稱

總製作開支(元)

(註1)

涉及政府電視宣傳短片宣傳開支(元)

(註2)

在電視台播出的次數及

總時數

1

欣賞香港

 

513,000

不適用

6 441次

(3 220.5分鐘)

2

2016年施政報告

 

550,000

444,210

2 372次

(1 186分鐘)

3

2017年施政報告

845,000

393,241

 

788次

(394分鐘)

2017年施政報告

(青年人)

794次

(397分鐘)

2017年施政報告

(勞工)

794次

(397分鐘)

2017年施政報告

(長者)

788次

(394分鐘)

4

香港特別行政區成立二十周年(電視宣傳短片長度為60秒)

1,298,000

(包括1條3分鐘長度短片)

不適用

7 809次

(7 809分鐘)

5

行政長官2017年施政報告

500,000

407,270

1 949次

(974.5分鐘)

6

2018年施政報告

(公眾諮詢)

568,000

不適用

5 820次

(2 910分鐘)

7

2018年施政報告

(電視宣傳短片長度為60秒)

900,000

618,353

2 117次

(2 117分鐘)

8

珍惜香港 這個家(I)

(電視宣傳短片長度分別有60秒及30秒兩個版本)

610,000

120,000

 

9 062次

(7 545分鐘)

9

2019年施政報告

(電視宣傳短片長度為60秒)

1,369,072

409,997

2 240次

(2 240分鐘)

2019年施政報告

(土地及房屋)

(電視宣傳短片長度為60秒)

1 303次

(1 303分鐘)

10

2020-21年度財政預算案(公眾諮詢)

850,000

 

不適用

3 529次

(1 764.5分鐘)

2020-21年度財政預算案(派發地點)

926次

(463分鐘)
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