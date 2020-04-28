逃犯條例 │政府耗61萬拍「珍惜香港這個家」廣告　電視播足9千次

在去年的反修例風波中，政府先後在社交媒體、電視及電台發表多條短片，呼籲市民與暴力割蓆，政府新聞處處長鄭偉源早前回覆立法會議員查詢時提及，政府於去年8月至今年1月共推出7套短片及宣傳聲帶，製作費合共247萬元、廣告費100萬元及海報印刷費7萬元。 根據政府向特別財委會提交補充資料，其中軟性廣告「珍惜香港這個家（I）」短片，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘。

珍惜香港 這個家 (I)於Youtube的觀看次數為8萬元。

「珍惜香港這個家（I）」短片以柔和鋼琴聲音為廣告配樂，當中穿插市民日常生活，旁白在廣告結尾說出獨白：「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立，珍惜香港，這個家」。根據政府向立法會補交資料，該電視宣傳短片長度分別有60秒及30秒兩個版本，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘，播出次數是過去五個財政年度由新聞處製作的電視短片之冠。



電視廣告「2020-21年度財政預算案(公眾諮詢)」及「2020-21年度財政預算案(派發地點)」則花費85萬製作，分別播出3,529次和926次，共1764.5分鐘和463分鐘。

至於兩段宣傳去年施政報告的短片，共耗費1,369,072元製作和409,997元宣傳，分別播出2,240次和1,303次。