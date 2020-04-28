逃犯條例 │政府耗61萬拍「珍惜香港這個家」廣告　電視播足9千次

在去年的反修例風波中，政府先後在社交媒體、電視及電台發表多條短片，呼籲市民與暴力割蓆，政府新聞處處長鄭偉源早前回覆立法會議員查詢時提及，政府於去年8月至今年1月共推出7套短片及宣傳聲帶，製作費合共247萬元、廣告費100萬元及海報印刷費7萬元。
根據政府向特別財委會提交補充資料，其中軟性廣告「珍惜香港這個家（I）」短片，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘。
珍惜香港 這個家 (I)於Youtube的觀看次數為8萬元。
「珍惜香港這個家（I）」短片以柔和鋼琴聲音為廣告配樂，當中穿插市民日常生活，旁白在廣告結尾說出獨白：「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立，珍惜香港，這個家」。根據政府向立法會補交資料，該電視宣傳短片長度分別有60秒及30秒兩個版本，共耗費61萬元製作和12萬元宣傳，於電視播放9,062次、共7,545分鐘，播出次數是過去五個財政年度由新聞處製作的電視短片之冠。
電視廣告「2020-21年度財政預算案(公眾諮詢)」及「2020-21年度財政預算案(派發地點)」則花費85萬製作，分別播出3,529次和926次，共1764.5分鐘和463分鐘。
至於兩段宣傳去年施政報告的短片，共耗費1,369,072元製作和409,997元宣傳，分別播出2,240次和1,303次。
在過去5個財政年度(即2015-16至2019-2020年度)，新聞處製作的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶中，總製作費最高的10個項目如下：
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政府電視宣傳短片名稱
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總製作開支(元)
(註1)
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涉及政府電視宣傳短片宣傳開支(元)
(註2)
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在電視台播出的次數及
總時數
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1
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欣賞香港
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513,000
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不適用
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6 441次
(3 220.5分鐘)
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2
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2016年施政報告
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550,000
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444,210
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2 372次
(1 186分鐘)
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3
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2017年施政報告
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845,000
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393,241
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788次
(394分鐘)
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2017年施政報告
(青年人)
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794次
(397分鐘)
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2017年施政報告
(勞工)
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794次
(397分鐘)
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2017年施政報告
(長者)
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788次
(394分鐘)
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4
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香港特別行政區成立二十周年(電視宣傳短片長度為60秒)
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1,298,000
(包括1條3分鐘長度短片)
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不適用
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7 809次
(7 809分鐘)
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5
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行政長官2017年施政報告
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500,000
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407,270
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1 949次
(974.5分鐘)
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6
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2018年施政報告
(公眾諮詢)
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568,000
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不適用
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5 820次
(2 910分鐘)
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7
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2018年施政報告
(電視宣傳短片長度為60秒)
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900,000
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618,353
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2 117次
(2 117分鐘)
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8
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珍惜香港 這個家(I)
(電視宣傳短片長度分別有60秒及30秒兩個版本)
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610,000
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120,000
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9 062次
(7 545分鐘)
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9
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2019年施政報告
(電視宣傳短片長度為60秒)
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1,369,072
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409,997
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2 240次
(2 240分鐘)
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2019年施政報告
(土地及房屋)
(電視宣傳短片長度為60秒)
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1 303次
(1 303分鐘)
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10
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2020-21年度財政預算案(公眾諮詢)
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850,000
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不適用
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3 529次
(1 764.5分鐘)
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2020-21年度財政預算案(派發地點)
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926次
(463分鐘)