逃犯條例｜美國會議員發信促制裁　外交部駐港公署強烈譴責

美國國會多位議員昨天（28日）發表聯署信，促請美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）盡快落實《香港人權與民主法案》，並於國務院國會年度報告中，反映一連串打擊香港自由及自治的事件，包括警方拘捕15名民主派人士等事件。 外交部駐港公署發言人指，美國一些國會議員借發公開信對香港事務「大放厥詞」和公然歪曲《基本法》，又指美國會議員包庇縱容「反中亂港分子」和破壞香港法治，認為要求實施「香港人權與民主法案」是赤裸裸干預香港事務和中國內政，對此予以強烈譴責和堅決反對。

發言人批評公開信顛倒黑白和不分是非，對黎智英、李柱銘等「禍國亂港分子組織」、參與非法集會、藐視和破壞香港法治秩序視而不見，對「反對派」議員濫用權力、癱瘓立法會運作、搞「政治攬炒」的罪惡行徑避而不談，「卻打著『和平抗議』、『法定特權』的幌子，公然為反中亂港分子張目撐腰、包庇開脫罪責，大肆歪曲基本法，妄圖以高度自治權否認中央全面管治權，甚至倒打一耙，將侵蝕香港高度自治、違背基本法的髒水潑向中央政府。」

發言人指出，美反華勢力企圖借「香港人權與民主法案」，以自身國內法干涉別國內政，威脅出台製裁措施，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是對廣大香港同胞共同和根本利益的嚴重損害，也是對包括美方在內國際持份者在港利益的公然破壞，形容做法是「損人害己的勾當」和「非法的、徒勞的」，「必將遭到包括香港同胞在內14億中國人民和國際社會的一致唾棄！」

發言人強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，又揚言若美方通過實施法案干預香港事務，中方必將採取堅決有力反制措施。