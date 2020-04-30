兩會｜譚耀宗：未知返港後是否需強制檢疫　料港府靈活和彈性處理

全國人大政協兩會敲定在5月22日及21日召開，不過食物及衞生局局長陳肇始日前宣布，內地抵港人士接受強制檢疫安排延長至6月7日，故港區人大政協代表從北京返港後可否獲豁免成為焦點。 港區人大代表譚耀宗今（30日）在商台節目表示，仍未知悉出席會議後返港是否需要強制檢疫，但他相信港府會靈活考慮和彈性處理。譚耀宗又指，昨日常委會會議中，人大委員長栗戰書提及，會議會設各種預案，預料港區人大政協上京前，應不需提14天進行隔離檢疫，但相信要接受病毒檢測。

譚耀宗預料，港區人大政協上京前，應不需提14天進行隔離檢疫，但相信要接受病毒檢測。（資料圖片）

譚耀宗又指，相信會議會檢視處理疫情的經驗、教訓及需要改善的地方，亦可能會修改或完善與公共衛生相關的法例。被問到會議會否談及香港現況，譚耀宗稱，很少在大會上談及個別地方的情況，他強調全國有14億人民，「唔好睇得自己咁緊要」。

田北辰認為，港區人大政協代表前往北京前三日內先在香港做病毒檢測，呈陰性可以赴京，返港前三日再做檢測，呈陰性先可回港。（資料圖片）

另外政府早前宣布，內地抵港的跨境學童，以及「關乎香港經濟利益」的商務入境人士，可獲豁免14天的強制檢疫。港區人大代表田北辰在港台節目表示，政府應該提出長遠如何逐步解封，他建議入境人士必須要提供來源地發出三天的健康證明文件，如在香港逗留多三天則需要在香港再作檢測。

田北辰認為，港區人大政協代表同樣可引用有關做法，前往北京前三日內先在香港做病毒檢測，呈陰性可以赴京，返港前三日再做檢測，呈陰性先可回港。

公民黨郭家麒在同一節目表示，現時香港上深圳都要隔離十四日，不理解香港的做法要反其道而行。他認為現時全球疫情持續，若因放鬆關口令香港再有外地輸入個案，香港現時所做的一切都會歸零。郭家麒又質疑，政府決定有關措施前事前未有諮詢專家委員會。