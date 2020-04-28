兩會｜消息：全國兩會下月21日召開　港區人大政協返港料毋須檢疫

內地新冠肺炎疫情放緩，消息指，全國「兩會」將於5月底重新召開，全國政協會議於5月21日至27日舉行，全國人大會議遲兩日開幕，於5月23日至30日舉行，會期壓縮至一星期，全國人大常委會周三（29日）早上將表決通過人大開會日子。 不過，一眾港區人大代表、政協委員最關心的，恐怕不是開會日子，而是從內地返港後是否需接受14日強制檢疫，有建制消息透露，港區人大、政協可以「政府人員」身份豁免檢疫安排。

全國「兩會」受疫情影響押後舉行。（資料圖片）

專機飛北京 免入境隔離

原定3月初舉行的全國兩會，今年因肺炎疫情押後，但隨著內地疫情受控，兩會將於5月中下旬召開，官方亦可藉此傳達走出疫情陰霾、加快復工復產的正面信息。

消息指，今年兩會會期將是史上最短，比往年約14日縮減一半，其中全國政協會議於5月21日開幕，多名港區政協已收到通知，需於20日抵京報到，當局將安排專機由香港前往北京。現時任何人進入北京，須實施為期14天的自我隔離，若兩會在5月舉行，相關措施料會解除。

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返港若強制檢疫寧請假

全國人大會議按慣例遲兩日開幕，消息透露，人大會期亦縮減至一星期，5月23日開幕，30日閉幕。全國人大常委會第17次會議周三（29日）在北京閉幕，料正式拍板通過全國人大會議開幕日子。

至於港區人大、政協從北京返港後，是否需要強制14天隔離，有資深政協直言，若要接受強制檢疫，相信有大批人寧願請假，尤其是政協圈子雲集不少「大孖沙」。

食物及衞生局局長陳肇始今日宣布，內地入境人士強制檢疫14日的安排會延長一個月，至6月7日，但部份人士可獲豁免，包括關乎香港經濟發展的生產作業或提供專業服務人士。有政協指，他們上京開會亦可能涉及「關乎香港經濟發展」，未知是否可借此條文豁免，但建制消息透露，根據《預防及控制疾病（公共衞生緊急事態）規例》下的《外國地區到港人士強制檢疫規例》，港區人大、政協可被歸類為「對政府事務運作屬必要的人員」，從而豁免檢疫安排。