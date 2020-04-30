名狀麥高義病逝　金葉大律師事務所發悼文：他相信法律令香港更好

資深大律師麥高義 （Gerard McCoy）前日（28日）因心臟病離世，終年64歲，他有份創立的金葉大律師事務所（Gilt Chambers）發悼文，讚揚麥高義在法律界的貢獻前無古人、後無來者，又指他一生愛家人、愛香港、愛法律，相信法律能夠令香港變得更好。

悼文形容，麥高義熱愛家人，同時亦熱愛香港、熱愛法律，相信法律能夠令香港變得更好，讚揚麥高義在法律界的貢獻前無古人、後無來者。（資料圖片/盧翊銘攝）

麥高義終年63歲，1983年來港加入律政署工作，及後私人執法，為法律界貢獻良多，有份創立金葉大律師事務所（Gilt Chambers）。悼文提到，麥高義留下了太太及出任大律師的一對子女，家人當前心情非常沉痛，又指其家人希望保持私隱，婉謝各界花圈、花籃，若希望表達哀思，可捐款至與癌症相關慈善機構或愛護動物協會。

悼文又提到，麥高義過去數月得到瑪麗醫院的專業、充滿關懷和尊重的治療，展現出本港醫護的最優秀一面，並特別感謝鄺沃林教授。

悼文形容，麥高義熱愛家人，同時亦熱愛香港、熱愛法律，相信法律能夠令香港變得更好，讚揚麥高義在法律界的貢獻前無古人、後無來者，

麥高義在法律界非常活躍，1990年他代表111名越南船民申請人身保護令，2007年代表「無味神探」陳思祺向警務處處長索償，2012年新許仕仁案之中代表新地郭炳聯，2014至2015年南丫海難案出任船長的代表律師，2019年為律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶在僭建案出任代表律師，同年亦擔任「佔中三子」的代表律師。