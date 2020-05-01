五一勞動節｜疫情重創經濟　張建宗籲勞資雙方同舟共濟、互諒互讓

政務司司長張建宗趁今日是五．一勞動節在facebook帖文，指新冠肺炎疫情持續三個多月，嚴重打擊香港經濟，明白不少僱員面對減薪、放無薪假，甚至裁員壓力，政府會透過「保就業」和「撐企業」措施，保住打工仔飯碗。 他又呼籲勞資雙方同舟共濟，互諒互讓、珍惜所有，共度時艱。

政務司司長張建宗facebook帖文，呼籲勞資雙方同舟共濟，珍惜所有，共度時艱。(張建宗facebook)

張建宗趁今日五．一勞動節，先向全港打工仔致敬，衷心感謝他們為香港社會經濟付出的寶貴貢獻、汗水及辛勞。他指出，本港受疫情影響，失業率及就業不足率升至近年新高。他明白不少僱員面對減薪、放無薪假，甚至裁員壓力，政府會透過「保就業」、「撐企業」措施，保住打工仔飯碗，竭力紓解民困，現正全速推進防疫抗疫基金下60多項措施，支援企業和僱員。

張建宗又提到和諧的勞資關係對經濟復蘇和社會穩定發展至關重要，呼籲勞資雙方在這困難時刻，同舟共濟，坦誠商議，互諒互讓，珍惜所有，共度時艱。

張建宗稱，明白不少僱員面對減薪、放無薪假，甚至裁員的壓力。(張建宗facebook)

最後張建宗提醒，雖則本地疫情近日有緩和跡象，過去連續五日錄得零宗確診個案，但不可掉以輕心，又指香港是一塊福地，只要大家同心抗疫，必定能戰勝這場抗疫持久戰。