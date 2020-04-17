張建宗：內會停擺絕對不能接受　談疫情籲市民勿掉以輕心

立法會今日（17日）召開財務委員會審議1,375億元第二輪防疫抗疫基金撥款，以及召開第十五次內務委員會會議。政務司司長張建宗於早上會前見傳媒，表示防疫抗疫基金是非常全面及深思熟慮的配套，希望能幫助企業共度時艱。他又指，兩輪防疫抗疫基金及預算案紓困措施共涉2,875億元，是一個相當龐大的開支，但認為面對現在困難的環境，這筆開支值得，政府一定會與市民共度時艱，形容撥款申請有非常大的迫切性及重要性，希望與議員深入交流。他又特別提到「保就業」計劃，總共涉及810億，保障到100多萬的打工仔；撐企業的210億元撥款，能針對性支援各行各業。

政務司司長張建宗批評內會已延誤了很長的時間，希望今日的會議能有所突破。(資料圖片／歐嘉樂攝)

另外，張建宗指雖然近日的確診個案持續下降，但懇請市民不要掉以輕心，強調疫情隨時會反覆及逆轉，請市民要容忍及自律，繼續做好隔離，政府亦會努力做好防疫工作。

立法會內務委員會舉行14次會議後仍未選出主席，今日下午將舉行第15次會議。張建宗批評，內會選主席已延誤已久，導致內會無法運作，希望今日的會議能有所突破，形容內會是立法會「重要的齒輪」，停擺會令很多重要的經濟民生議程無法推進，影響香港整個發展，呼籲議員要以大局為重。

被問到若內會今日情況繼續，政府會否有進一步的行動，張建宗稱現在的狀況是絕對不能夠接受，希望議員可以「向前走」。