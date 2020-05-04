立法會選舉│公民黨余德寶宣布退選九龍西 　冀有利民主派爭四席

立法會選舉九月舉行，公民黨今（4日）召開記者會宣布，該黨油尖旺區議會副主席余德寶退選九龍西。余德寶表示，經過多番考慮後決定不參選，期望退出可提供有利條件，令民主派在九龍西地區直選上爭取四席。 他指作為區議會副主席，看到區議會近日遭民政署削減撥款，官員帶隊離場等情況，故未來會全力守護區議會，亦會幫助協調九西工作，爭取議會過半。

公民黨主席梁家傑（左二）表示，余德寶（右二）退出黨內甄選後，該黨不會派出任何人參選九龍西。（李澤彤攝）

民主派在上周三舉行九龍西協調會，至少15人有意參選，余德寶稱會後決定不參選，他形容決定「極不容易」，但強調這次退出不是個人榮辱得失問題，最重要是能夠爭取「五大訴求」、議會過半，「功成不必我在」。余德寶又指，自己退選後不會參與競逐區議會（一）及超級區議會議席。

公民黨主席梁家傑表示，早前正進行九月立法會的黨內遴選，但最近接獲余德寶通知，希望中止黨內的遴選工作。梁家傑對余德寶退選感可惜，但強調尊重對方決定，又指余德寶退出黨內甄選後，公民黨不會派出任何人參選九龍西。公民黨黨魁楊岳橋說，會考慮派員參選其他地區直選和功能組別，而該黨將參與民主派初選，同時願意服從初選結果。

民主派早前至少有15人有意參選九龍西，但民主黨袁海文、區議員李傲然近日先後表明，不會參選。