【政圈風聲】公民黨新生代抬頭　余德寶、鄭達鴻擬戰立法會

立法會選舉今年九月舉行，民主黨黨內甄選今天（15日）截止報名，公民黨較早前亦展開甄選程序，予有意參選立法會選舉的黨員報名，據了解，報名程序於上周二市截止，現任的新界東楊岳橋、新界西郭家麒、法律界郭榮鏗及九龍東譚文豪已向公民黨報名，表達有意連任的意向，該黨油尖旺區議會副主席余德寶和東區區議員鄭達鴻亦報名，爭取代表公民黨出戰九龍西和港島區直選。 28歲的余德寶接受查詢時表示，積極考慮出戰立法會選舉，他指不論黨內、外均希望公民黨能於九龍西重奪立法會議席，加上他個人已作好參選準備，遂向黨表達有意參選的意向。余德寶表示，他個人屬意在九龍西出選，不過對出戰「超區」持開放態度。

陳淑莊(右)因佔中九子案罪成，令她失去連任立法會議員的資格，有「公民黨男神」之稱的鄭達鴻(中)已向公民黨報名，爭取出戰港島區直選。(資料圖片/鍾偉德攝)

陳淑莊因佔中案失參選資格 鄭達鴻欲出戰港島區

據了解，楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和譚文豪均已向黨內報名，表達有意在所屬選區參選的意願；循港島區直選入局的陳淑莊因佔中九子案罪成，被判入獄八個月、緩刑兩年，令她失去連任立法會議員的資格，有「公民黨男神」之稱的鄭達鴻已向公民黨報名，爭取代表公民黨出戰港島區直選。

余德寶劍指九龍西

公民黨原九龍西議員毛孟靜於2017年退黨，令公民黨在九龍西失去議席，剛在區議會選舉連任的余德寶表示，積極考慮出戰立法會選舉，並已向公民黨報名。余德寶指出，由於毛孟靜退黨，該黨過去四年在九龍西沒有立法會議員，地區工作失去立法會議員的支援，需依賴譚文豪及郭榮鏗跨區支援，故不少黨友希望，公民黨能有立法會議員在九龍西支撐大局。余德寶又指，選民和支持者亦希望公民黨在九龍西擁有立法會議席，因此他透過黨內機制，向公民黨報名表達參選意願。

余德寶表示，積極考慮出戰立法會選舉。（資料圖片）

余德寶表示，已為出戰立法會選舉做足預備，過去七年在地區工作默默耕耘，亦長期關注和跟進不少民生議題，包括關注街頭表演政策、協助墮入大型跨國投資騙局的市民，他希望能夠為公民黨在立法會選舉爭取更多議席。他又表示，自己屬意在九龍西出選，不過對出戰「超區」持開放態度。

鄭達鴻亦積極考慮參選 未決定選區

鄭達鴻同樣表示積極考慮參選立法會選舉，他表示過去數年在區議會和地區工作上積累了一定經驗，加上剛完成法律博士課程，希望自己能在當前的政治形勢和運動下貢獻更多。據了解，鄭達鴻出戰哪個選區同樣未有定案，除了有機會出戰港島區直選，亦有可能代表該黨出選「超區」。

鄭達鴻去年區選中成功連任東區丹拿選區。(資料圖片/吳倬安攝)

余德寶現年28歲，他在2015年區議會選舉出戰油尖旺富柏選區，取得逾2800票成為油尖旺票王，在去年底的區議會選舉，余德寶以超過六成選票擊敗建制派對手，成功連任。31歲鄭達鴻因外表俊朗而備受關注，他於2015年區議會選舉出戰東區丹拿選區，成功當選，並於去年區選成功連任，他在擔任區議員期間亦積極進修，早前於城大完成法學博士課程，現修讀法學專業證書課程，向大律師之路進發，他亦曾於去屆立法會選舉排在陳淑莊名單第二出選。