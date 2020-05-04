李慧琼周五開兩次內會　早上選主席　下午商外間法律意見

立法會內務委員會本會期至今半年仍未選出正副主席，立法會主席梁君彥今日（5月4日）公開外聘資深大律師的法律意見，指內會在未選出新任主席前，上一個立法年度的主席仍有一般的權力，即現任內會主席李慧琼有權召開會議以處理內會事務，特別是急切或重要事務。 李慧琼表示，將會在星期五（8日） 按照《議事規則》及《內務守則》所賦予權力召開兩個內務委員會。早上內會繼續選舉內會正、副主席，由副主席、公民黨郭榮鏗主持；下午由她主持特別內務委員會，跟進由梁君彥外聘法律意見及立法會法律事務部的相關事宜，及後會跟進其他事項。

公民黨郭榮鏗表示，無法估計周五會議會發生甚麼事，但不希望再出現雙胞胎和「難睇」場面。（盧翊銘攝）

民主派議員認為，梁君彥外聘法律意見是破壞內會既有程序，李慧琼回應指，過往內會主席選舉都是在短時間內完成，「大家要了解實際是誰在破壞傳統。」她又指，若周五早上可以完成選舉，之後的議程會由新主席決定，因此關鍵仍然是先選出主席。

李慧琼強調，一切都是按《議事規則》及《內務守則》所賦予權力行事，又指不希望屆時會出現亂局。被問到會否在周五下午的特別內委會上處理內會積壓事務，李慧琼表示，屆時會讓委員在會議上討論及發表意見，最後由她作裁決。