內會風波│建制派歡迎外聘法律意見　梁美芬籲李慧琼自行召開內會

立法會內務委員會本會期至今半年仍未選出正副主席，立法會主席梁君彥今日（5月4日）公開外聘資深大律師的法律意見，當中提到在新會期開始後超過6個仍未選出新任內會主席，現任主席李慧琼必須承擔持續的職務及責任，並具有附隨的權力，以內會主席的身份行事，確保內會不會因為主席選舉的過度延誤。李慧琼可在新任主席尚未選出之時，召開會議以處理內會的事務，特別是急切或重要事務。 建制派立法會議員下午見記者回應事件，對法律意見表示歡迎，其中經民聯梁美芬呼籲李慧琼根據此法律意見，自行召開會議，處理內會日常事務。

建制派歡迎該份法律意見，呼籲李慧琼自行召開會議。（資料圖片）

梁美芬、葉劉：外間法律意見具權威性

身兼基本法委員會委員的梁美芬指，《議事規則》不可能被解讀成可以通過選主席程序，阻礙議會運作，認為外間法律意見合理、符合《基本法》原意，準確解讀《議事規則》。她呼籲李慧琼接納法律意見，有效執行內會程序，例如在每次會議中，只撥少許時間選主席，其他時間處理正常工作。

工聯會麥美娟表示，立法會尋求外間法律意見並非首次，又指有多條法例的審議受到阻塞，希望內會盡快運作，恢復審議條例。

被問到為何外間的法律意見，可以凌駕立法會內部的法律文件，新民黨主席葉劉淑儀認為，由兩位資深大律師提出確立李慧琼的權力，相當有權威性，當然如受法律挑戰，最終裁決要交由法庭。民建聯張國鈞則指，不同意「凌駕」的說法，因為任何對《議事規則》的解釋，都不可能借用選主席的程序，令立法會進入「休克狀態」，因此文件只是將問題說得更加清楚。

梁美芬補充，立法會內部的法律文件原於去年10月提出，當時法律顧問未必預視到其後半年發生的事，現在有兩位大狀就近半年的情況和相關法律問題作詳細分析，已相當有權威性。她認為，李慧琼有權亦有責作出裁決，讓內會運作符合公眾利益、《議事規則》原意以及《基本法》的規定。