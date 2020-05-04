防疫抗疫基金｜九巴縮班次員工收入減　工會促政府直接補貼僱員

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，不過被批評只救企業，打工仔未能完全受惠。九巴職員權益工會今天（4日）召開記者會，指早前九巴縮減班次，員工出現開工不足、停薪留職等情況，很多車長收入大減，甚至耗盡儲蓄，工會促政府推出第三輪基金，直接將相關補貼發放給僱員。

九巴職員權益工會理事許棋瑋指出，因九巴縮減班次，車長收入大減。(盧翊銘攝)

九巴職員權益工會理事許棋瑋指出，因九巴縮減班次，有兼職車長停薪留職零收入，全職車長雖有底薪，但「補水」大減，有車長「補水」每月較正常情況少九千至一萬元，對一般家庭並非小數目，直指：「唔知政府做緊咩，仲可以捱得幾耐呢？」

第二輪防疫抗疫基金措施中，政府補貼港鐵於7月起車費減20%，為期半年，由政府與港鐵承擔支出。工會秘書陳詠豪批評，政府是港鐵的大股東，只是左手交右手，惟對巴士公司支援欠奉，質疑是親疏有別。工會要求政府馬上豁免公共交通隧道費及補貼所有公共交通車費，包括將補貼兩成優惠的措施，延伸至所有公共交通工具，與港鐵看齊。

協助工會的公民黨黨魁楊岳橋批評，政府在抗疫上仍採取鐵路為先政策，對其他交通工具從業員不公道，與保就業概念背道而馳。民主黨鄺俊宇質疑，為何港鐵減票價能有公帑資助，其他交通工具卻不被考慮。