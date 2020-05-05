消息：林鄭將公布放寬限聚令　周五起戲院、美容院可重開

新冠肺炎疫情放緩，特首林鄭月娥今（5日）早召開行政會議。消息指，將研復課及放寬限聚令等事宜。 據悉，政府擬於中學文憑試（DSE）考完後，即本月26日會分段復課，中學生會率先復課，而小學和幼稚園將會是最後一批；至於放寬限聚令方面，部分行業包括戲院、美容院等5月8日起可恢復營業，亦有望放寬食肆4人入座限制，每枱人數最多增至8人。

林鄭回應警隊高層寓所被指僭建時稱會依法辦事。(鄭子峰攝)

【09:51】有記者問到，為何有關內會事件，外間法律意見政府會完全接受，政府又有沒有和現任內會主席李慧琼商討先處理什麼法案。

林鄭表示，自己為官40年，明白到不同人理解法律意見一定會有分別，不然就不用打官司，但強調就算沒有新一份法律意見，政府的立場都是如一，李慧琼仍是內會主席，因此政府3月發信予內會時，仍稱李慧琼為內會主席。政府立場與外間法律意見一致是「出於巧合」。

林鄭指，內會功能是處理法案，其中法案首讀後交付內會，決定是否成立法案委員會，現時有十多條法案已開始相關程序。現屆立法會會期只剩數月，時間有限，但她表示會盡量爭取處理這些法案。

另外有些法案，法案委員會已完成審議，可在大會恢復二讀，例如《國歌條例草案》及《2019年商標（修訂）條例草案》。這些法案她形容只是「差埋門一腳」，等相關官員與內會主席磋商，即可恢復二讀。她認為，有不同意見可在大會討論，但不應該阻礙議會正常運作。

【09:46】被問及會否更改社交距離措施，林鄭月娥表示，放寬社交距離措施需考慮三項因素，又指聽到聲音認為現在是時候放寬措施，她籲社會予多點耐心，政府將盡快公布新措施。

至於多名警隊高層寓所被指涉違法潛建，林鄭僅稱無人可凌駕法律，包括特首本人，但不會就個別個案作評論。

林鄭表示，她有責任閱讀余若海和孫靖乾兩名資深大律師的法律意見，指李慧琼並非只是有權處理緊急事務。林鄭又引用兩名大狀指出，郭榮鏗主持下的內會所討論的內容，與內會主席並不相關，並指郭榮鏗在3月13日的內會上明示因政治原因而拖延選舉。她強調法律意見清晰指出李慧琼有責任和權力處理內會事務，盼李慧琼行使其應有權力。

【09:42】有記者問到，對於接連有警隊高層被揭發霸佔公地，例如陶輝更被指2014年已獲地政署投訴但並未處理，政府是否有需要交代，以及是否涉及互相包庇的可能。另外地政署署長被調職是否有關連。

林鄭強調，所有香港人在法律面前人人平等，就土地契約亦會一視同仁，不會理會涉事人的身份，但自言不可能評論所有個案，有關部門會進行調查。她又指，調職是政府內部平常的事，經過一段時間醞釀，與近日發生的事完全無關。

對於內會分2部開會，會否擔心再次鬧雙胞，林鄭認為現時已有清晰法律意見，希望能解決到現時的問題；若再有法律問題可按慣例尋求司法裁決，若有治安、打鬥問題則由執法部門處理，但希望不會發生這些情況，香港需要向前看。

促立法會盡快通過財政預算

【09:38】特首林鄭月娥指，昨日公布的經濟數據，可見2020年第一季GDP按年下跌8.9%，是香港有紀錄以來最大跌幅。她指，這次經濟下行和回歸後亞洲金融風暴、沙士、2008和2009年金融海嘯不一樣。現時政府的立場，是多做一點逆周期工作，因為現時政府財政狀況較以前理想，不像回歸初期要做一些「瘦身」的工作。對此，本屆政府早前已啟動防疫抗疫基金、加上2020/2021年度財政預算案的紓困措施，涉及約2,900億元，政府推動基建也沒有停頓。林鄭又呼籲，立法會盡快通過財政預算案，加速審批工務工程。

提到內務委員會風波，林鄭指立法會有責任有能力自我糾正，留意到昨日立法會主席梁君彥公布外聘的法律意見，清楚表示現任內會主席李慧琼有權處理內會一般事務，李慧琼亦已表示本周五會開會處理。她表示，政府會耐心多等幾天。

此外，消息指，特首林鄭月娥早出席行政會議前會見傳媒時，亦將談及政府全民派發可重用口罩詳情。