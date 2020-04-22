新冠肺炎｜封關、檢疫、限聚令　疫情遍全球　回望港人抗疫三個月

1月22日，本港出現首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，從首月的69宗累計個案到次月的274宗，截至昨日（21日）已經累計至1,030人確診。疫情由在武漢率先爆發，再擴散到全球大流行，本港亦受到連環衝擊，更曾在3月27日錄得單日新增65宗確診的記錄，醫管局亦一度指負壓病床緊張。 疫情持續，港府逐步推行多項防疫措施，冀源頭圍堵病毒蔓延。政府在3月18日刊憲，將強制檢疫安排由內地入境人士擴大至所有海外入境者，且不分國籍與旅行證件；3月29日更推出多項「防疫辣招」，禁止4人以上聚會、關閉健身房、酒吧等場所。疫情雖未完結，但在近日似有緩和趨勢，連續多日維持個位數增長，並在4月20日再錄「零確診」。不過，病毒無情，各行各業備受打擊，政府的援助是否可助港人走出困局，仍是未知數。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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首月錄69宗個案 港府分四步實施對內地入境人士限制

1月22日，本港出現首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，首月（截至2月21日）全港有69人染病。雖然疫情初現苗頭，但是民間的緊張情緒卻與日俱增，中大醫學院在2月18日公布民調，顯示98%的受訪者對疫情焦慮，焦慮指數達8.82分，已達「達臨界點」水平。市民從最初的漏液搶購口罩等防疫物資，發展到搶購大米、廁紙等生活物資。

本港出現疫情后，民間對於全面封關的呼聲越來越大，醫管局員工陣線更發起分階段罷工，要求政府回應包括「全面封關」等多項訴求。港府宣布在1月27日起限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，1月28日再宣布將關閉高鐵、直通車，直至2月3日下午，行政長官林鄭月娥在記者會宣布進一步擴大局部封關的範圍，關閉羅湖、落馬洲等關口。一直到2月7日，港府才刊憲訂立《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），由2月8日零時起，要求所有從內地入境的人士，無論內地人、港人還是外國人，均須要強制檢疫14日。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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海外輸入個案急增 港府3月18日刊憲外國入境需強制檢疫

2月23日，搭乘本港包機入住檢疫中心的日本鑽石公主號乘客確診，成為本港首宗海外輸入個案，其後海外輸入個案不斷增加，3月17日本港首次錄得兩位數的新增個案數目，疫情發生兩個月（截至3月21日），確診個案數目是首月近4倍，達274宗。

面對海外輸入個案，港府最先在2月25日對韓國「封關」，禁止非香港居民由韓國入境、並要求所有抵港前14日到過韓國大邱及慶尚北道的香港居民入住檢疫中心隔離。

直至3月11日，世界衛生組織宣布新冠肺炎已經全球大流行，港府在3月13日，再對26個歐洲國家（即神根公約地區），發出紅色外遊警示，並宣布由3月17日起，衞生署對由有關國家抵港的人士加強衞生檢疫安排，要求有關人士接受家居強制檢疫；3月15日再宣布對愛爾蘭、英美發出紅色外遊警示，並要求相關人士接受家居強制檢疫；直到3月18日，港府刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），強制從中國以外的所有地區的抵港人士進行檢疫，所有人士將不分國籍與旅遊文件，抵港者更需要戴電子手帶，衛生署並會向部分入境人士派樽，收集唾液樣本進行病毒檢測。《規例》於3月19日生效，為期三個月。

連續26日雙位數增長單日最多錄得65宗個案

根據衛生署公布的數字，從3月17日一直到4月11日，本港連續26日每日都錄得兩位數的新增個案，其中3月27日單日新增65宗創下紀錄，直到在4月12起，新增個案才開始回落至個位數增長，更在4月20日零確診。截至昨日（21日），本港出現首宗個案3個月後，累計確診為1,030宗，當中有1029宗確診個案，1宗疑似個案。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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港府立例限四人以上聚集 關閉六類場所

無論經內地入境，還是由海外入境，港府都實施了史無前例的限制，但小規模的社區爆發還是不斷，由最初的「打邊爐家族」、「福慧精舍」佛堂群組，再擴展到後來的多個酒吧群組、健身室群組，找不到源頭的「無頭公案」增多，醫管局一度指負壓病床緊張，3月31日上午更出現逾50名病人無法即時送院的狀況。

3月27日，確診個案維持兩位數增長10日後，行政長官林鄭月娥宣布新措施，限制四人以上聚集，並限制食肆只能提供一半的座位，同時並關閉包括健身房、戲院等六類場所。4月1日下午3時特區政府再刊憲，由當日6時起進一步關閉美容院、會所、夜總會、卡拉OK等場所。

而截至昨日，有34間食肆被檢控、131人違反限聚令而被定額罰款，3個人被檢控。

▼限聚令升級延長▼

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政府推第二輪防疫基金保就業 失業率達4.2% 復甦仍是未知數

新冠肺炎在全球大流行，再加上港府針對疫情屢施辣招，本港多個行業受到打擊，企業出現結業潮。繼2月推出首輪300億的抗疫基金之後，政府在4月8日宣布推出第二輪防疫基金，涉及1,375億元，當中有800億為「保就業」措施，為全港的僱主提供6個月的工資補貼，上限9,000港元；惟計劃只涵蓋有為僱員的強積金戶口供款的僱主。立法會財務委員會並在4月17日通過撥款。

4月20日，統計處公布截至3月份的失業率數據，由2月的3.7%攀升至4.2%，創下九年來新高。特首在昨日宣布，原本在周四（23日）期滿的「限聚令」及對食肆、特定處所的規定，將延長14日到5月7日，惟會撤銷餐飲處所內的顧客數目限制。

疫情尚未完結，個案仍在增加，多項防疫措施仍在持續，抗疫來到第四個月，政府的防疫基金是否能夠保住打工仔的飯碗，恢復經濟的元氣，仍是未知之數。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼