周柏豪、菊梓喬等列陣唱《再出發》　演藝體育界星光熠熠

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立兼擔任總召集人的「香港再出發大聯盟」，今早（5日）11時正式啟動，大聯盟共有1545名發起人，除了長和系資深顧問李嘉誠、兒子李澤鉅及李澤楷、恒基李兆基及李家傑、新地郭炳聯及郭基煇、新世界鄭家純及鄭志剛等人加入，亦有不少演藝和體育界人士加入。 大聯盟另一焦點是邀請多名年輕歌手合唱主題曲《再出發》，當中包括去年因呼籲登記做選民而大陸網民批評「搞港獨」的歌手周柏豪、無綫電視「愛將」菊梓喬 、鄭俊弘、胡鴻鈞等。

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主題曲《再出發》於凌晨已於網上平台發布，由去年參與「撐警集會」、批評年輕人「九唔搭八」的鍾鎮濤作曲，簡嘉明填詞，因一次「打鼓打到暈」而被稱為「香港鼓神」的鄧智偉擔任歌曲監製。

歌手陣容相當矚目，「英皇系」兩名歌手泳兒和許靖韻有份演唱歌曲，因參加《星夢傳奇》成為歌手的鄭俊弘、《超級巨聲2》亞軍胡鴻鈞以及hana菊梓喬亦包括在內，三人經常包辦無綫電視演唱電視劇主題曲和插曲，印象入屋。最具名氣則是周柏豪，他去年於7月2日發文呼籲登記做選民，被批評是支持「港獨」，及至去年8月26日下午，周柏豪通過官方微博發布聲明，表明「生為中國人，熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為。」

此外，亦有多名演藝人參與，包括一度染上新冠肺炎的男高音莫華倫、「大哥」成龍、前政協委員「汪阿姐」汪明荃、「獎門人」曾志偉、導演黃百嗚和高志森、「小明上廣州」醫生李家仁、港區人大代表鄺美雲、英皇集團主席楊受成、電視廣播有限公司執行董事兼集團行政總裁兼董事局副主席李寶安、著名小提琴家姚珏、有「愛國歌手」之稱的張明敏等

何鴻燊家族有數名成員加入聯盟，包括「二房」長女何超瓊、備受男網民歡迎的何超蓮、千金何超蕸和兒子何猷啟

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體育界方面，霍氏家族可謂全家總動員加入聯盟，包括中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、霍震霆之弟霍震寰、霍震霆兒子霍啟剛，以及霍啟剛妻子、4奪奧運金牌的「跳水皇后」郭晶晶。體育學院主席林大輝亦是聯盟的共同發起人，他熱愛體育運動，曾擔任多支香港足球隊的班主，近年多次批評林鄭月娥和梁振英，被視為開明建制派。足總主席貝鈞奇和精英體育事務委員會副主席、前仁濟醫院主席吳守基同為聯盟共同發起人。