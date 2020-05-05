香港再出發大聯盟啟動　地產商總動員加入　周六日派一千萬個口罩

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，今早（5日）11時正式啟動，大聯盟合共1545名發起人，除網羅絕大部分建制人士外，本港主要地產商亦有加入，甚至是「全家總動員」，包括長和系資深顧問李嘉誠、兒子李澤鉅及李澤楷；恒基李兆基及李家傑、新地郭炳聯及郭基煇、新世界鄭家純及鄭志剛等。 董建華致辭時表示，香港正面對三大危機，第一是肺炎疫情，香港雖取得階段性成果，但不能鬆懈；第二是經濟危機，他指經濟衰退令他憂心，香港正面對嚴峻危機；第三是政治危機，反修例事件令香港支離破碎，不惜「攬炒」，又批評有「暴徒」擲汽油彈，想摧毀香港。 大聯盟表示，本周六、日將於全港派發一千萬個口罩，當中包括400萬個兒童口罩。

大聯盟由董建華和梁振英牽頭成立。（李澤彤攝）

【12:20】有記者問到，面對示威可能耗土重回，大聯盟如何應對；又問基本法23條立法，是否大聯盟工作目標之一?

譚惠珠回應表示，保持一國兩制、振經濟、守住法治及穩定等，是他們的工作目標，而重要的是共同守護法治，因為法治是和平社會、吸引來港投資、旅遊的基石。她表示，年輕人難找工作，勞工又面對問題，政府在振興經濟方面雖然做得好，大聯盟亦可幫忙聯繫社區的資源。譚惠珠強調，大聯盟的目標並非推動任何立法工作，而是為香港整體服務。

董建華在記者會尾聲指，他自己有9個孫子，故他很喜歡年青人，對年青人有感情，他亦支持梁振英的青年工作。他表示，現時有困難要想辦法，下一代「一代比一代好」很重要，「如果作為祖父，能跟下一代講，好好讀書將來就會更好，那就是好事」。對於有問題的年青人，他認為，都要想辦法解決他們面對的問題。

另外，有記者問到青年人就業會否排除曾參與暴力示威者，以及商界會否減租，又問到示威快過了一年，有何新行動解結。

秘書長譚耀宗指，他們現在成立大聯盟做的就是新事，強調他們反對暴力、攬炒，而目前勞工減薪、裁員等正是民生問題，他不能代表大聯盟的所有發起人說他們將有何行動，但相信大家都盡力做，希望未來可慢慢推動社會，減少戾氣。

梁振英：大聯盟工作獲林鄭支持

【12:02】有記者問到，團體是否認為提供就業機會便可解決青年人對政府的不滿；大聯盟成立目的為團結各界，是否意味特首林鄭月娥的團結工作失敗? 梁振英聽到問題後失笑。他表示，香港的結要一個個解，畢業生面對的工作問題是其中一個結，不代表香港青年只面對就業問題，其他問題都希望一起去拆，希望香港其他社團組織或個人都可以朝這個方向努力。

梁振英又指，大聯盟不是官方機構，而是非政府組織，無意取代政府的工作，會全力支持特區政府在防疫抗疫方面的工作，雙方關係清晰。他表示，他與董建華、譚耀宗早前曾會見特首林鄭月娥，向她解釋說明成立大聯盟的構想，並得到她的支持。

【11:52】有《紫荊》記者問到，大學生就業充滿挑戰，大聯盟會做什麼幫年青人。

梁振英指，會馬上跟其他共同發起人商討具體行動。他指，有人提到今年畢業的大學生，有一部分參與暴力行動，所以全都不能用，他不同意，因他認為大部分學生都是反對暴力，反對攬炒。梁振英指，大方向是讓學生畢業後不要投閒置散，讓他們風暴過去後投入勞動市場，履歷表上不要留空。

梁振英：香港要「病向淺中藥」 助大學生就業

【11:40】總召集人梁振英表示，根據最近一個民調顯示，80.4%人對香港社會未來發展感到擔心和非常擔心，他稱在反修例運動、攬炒和疫情多重打擊下，香港已陷入困局，他指沒有藥到病除的方法，但需「病向淺中藥」，要治病可用一國兩制的雙重優勢，各階層各界眾思廣益團結向前行，認為現時暴力減少、疫情緩和的情況下，是推動香港再出發的好時機。

梁振英又指，大聯盟人數體現了團結和代表性，不少人以個人身份加入，包括青年朋友。梁指大聯盟正式成立後，將與共同發起人討論工作計劃，包括推動工作振興經濟，但認為不只於振興經濟，亦應為今年畢業離校的青年人爭取就業、實習培訓機會，包括讓年青人以義工身份服務社會，為畢業生提供工作經驗等。

梁振英又指，要支持特區政府持續做好抗疫工作，現時香港確診個案處於全球低位，不少是物資供應、環境、教育界代表，希望大聯盟通過民間統壽，減少香港市民在抗疫的後顧，包括在支持教育界復課，包括於周六起派發四百萬個兒童口罩和六百萬個成人口罩。梁振英又指，再出發不是口號，而是共同目標和共同實施的目標，並說：「大家加油、香港加油」。

大聯盟由董建華和梁振英牽頭成立。（李澤彤攝）

董：「新聞、言論及結社自由，哪一項比不上回歸前？」

【11:27】董建華致辭時先笑指，「我自己覺得廣東話不錯」，他提到經歷多月修例風波、疫情雙重衝擊，香港面對嚴峻的局面，不能再這樣下去。今日活動有特殊意義，提供一個新的起點，攜手同心走出困境，匯聚全香港人力量智慧，發揮一國兩制優勢，重建穩定繁榮香港。

他提到，事實上香港目前有3個大危機：一是疫情，經歷多月，總算抗疫上有階段性的成果，但仍不能鬆懈；二是經濟危機，首季經濟按年收縮8.9%，失業率創新高；三是政治危機，修例風波把香港弄到支離破碎，反對派「不惜手段搞攬炒」，用汽油彈襲擊警員，甚至製造遙控炸彈，損害香港人共同利益，推向懸崖，多次侮辱國家民族，包括塗污國徽、燒國旗，反對派議員濫用權力、惡意拉布。

董又指，香港亦已捲入國際角力場，有國家借民主之名，破壞香港的一國兩制，更令人憤怒的是有反對派人士到美國要求外國干預香港事務，此等行為嚴重違反《基本法》、觸碰一國兩制原則底線。他指，現時比任何時間，更需要政府推出有力措施，團結參與，萬眾一心，突破困局，又提到香港對每次危機都能安然度過。

談到高度自治，董反問香港人現時擁有的新聞、言論、出版、結社等自由，哪一項比不上回歸前：「梗係冇啦！」

董建華又指，希望更多有能力有經驗的朋友加入大聯盟，他們相當重視年青人將來、解決香港深層次問題。他表示，今日香港再一次來到歷史十字路口，成立大聯盟是為香港找路向、辦實事，不論什麼階層、什麼政見，為了一國兩制行穩致遠，應團結一致推動香港重回正軌，拒絕暴力、拒絕破壞、拒絕撕裂、拒絕攬炒。



【11:18】大聯盟透過影片發表共同宣言，稱新冠疫情和修例風波令香港人焦慮不安，市民生命受威脅，街頭暴力始起彼復，親人、朋友割席，安全不保和法治受損，形容是幾十年來最嚴竣的局面，又稱所有香港人意識到不能這樣下去。

宣言又指，香港最大優勢是「一國兩制」，不能走上分裂和分離道路，形容「一國兩制」是福祉所繫和未來所在，破壞「一國兩制」令中央失信心，將損壞香港人利益和犧牲年青人前途，又指香港這個家有不錯的家底但經不起內耗，「攬炒」毀掉的是再出發基礎和未來。宣言指不同政見、不同階層需拋開區分求共對，才能早日戰勝疫情和平息亂局。

說服陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴亦有加入。（資料圖片）

本周落區派一千萬個口罩

大聯盟由董建華、梁振英擔任總召集人，全國人大常委譚耀宗任秘書長，基本法委員會副主任譚惠珠、工聯會會長吳秋北等11人任副秘書長，共同發起人達一千人。

大聯盟表示，本周六及周日將於在全港18區派發一千萬個口罩。

聖公會管浩鳴加入 劉江華等多名前高官有份

大聯盟包涵不同界別人士，其中在宗教界，聖公會大主教鄺保羅、協助台灣殺人案疑犯陳同佳的教省秘書長管浩鳴。早前遭撤換的幾名前高官亦有份，包括前民政事務局局長劉江華、前財經事務及庫務局局長劉怡翔等。

多名大學校長亦榜上有名，包括港大張翔、中大段崇智、浸大錢大康、理大滕錦光等。