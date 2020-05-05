【逃犯條例】懲教涉虐打政治犯　黃之鋒、邵家臻促成立「監懲會」

由去年開始的反修例運動中，至今共有超過7000多人被捕，其中，未滿21歲、曾被還柙至壁屋懲教所的男囚犯有34人，當中14人仍在還柙。 香港眾志黃之鋒、立法會議員邵家臻表示，早前收到在囚人士在壁屋監獄被虐打的求助，今日（5日）聯同曾在懲教所內被暴力對待人士召開記者會，公開被獄內情況，有曾經被還柙的人表示，被懲教人員拉至閉路電視無法拍攝的位置，暴力對待及辱罵，造成身心靈傷害。邵家臻認為，現時的機制無法有效監察懲教署的職員，要求成立「監懲會」，獨立監察懲教人員。

有曾經被還押的人表示，被懲教人員拉至閉路電視無法拍攝的位置，暴力對待及辱罵，造成身心靈的傷害。(鄭子峰攝)

稱在囚政治犯作「暴動仔」 反修例運動相關歌曲、書本成禁忌

黃之鋒表示，有曾經被囚禁至壁屋懲教所的人士透露，差不多每個星期都被虐打，部分更在一週之內被連續虐打3至5次，懲教署職員曾以掌摑、批踭、使用條狀武器擊打手腳，更要求在囚人士被擊打時逐次回應「Thank you sir 1…Thank you sir 2」，邵家臻指，曾在探訪在囚人士時聽到，不同院所都稱在囚政治犯作「暴動仔」，將因為政治罪名被捕的人分類，形容「好似將政治犯分成其中一類黑社會一樣」，又透露，懲教所內所有與反修例運動相關的書本、歌曲都成禁忌，如被發現會被罰或被拉至閉路電視無法拍攝的位置虐打。

曾經被關進壁屋懲教所的Tom透過視像會議出席記者會，指出懲教人員向來針對政治犯，舉例指今年2月7日晚上，他與其他政治犯在壁屋懲教所的1倉3樓4廊唱《願榮光歸香港》，被一級懲教助理得悉後高聲呼喝，「所有暴動仔同我踎出來！」，以蹲坐形式步行至閉路電視未能拍攝的地方辱罵及掌摑政治犯，更要求部分人自行掌摑自己，並威脅指「我知道你們屋企地址，唔好將這件事說出去」。

黃之針指，3年前被囚禁時亦有聽過其他在囚人士唱流行歌，是一件很平常的事，當時的懲教人員亦沒有理會，這次事件反映出懲教署職員是針對政治犯，與其他在囚人士存有差別待遇。

邵家臻指，曾在探訪在囚人士時聽到，不同院所都稱在囚政治犯作「暴動仔」，將因為政治罪名被捕的人分類。(鄭子峰攝)

黃之鋒：懲教人員行為屬酷刑

邵家臻認為，現時的機制無法有效監察懲教署的職員，在報道發出後懲教署處長胡英明必然會指，如有證據證明事件屬實，可到向懲教署進行投訴，但過去多年來，只有極少投訴成立，因為懲教署處理投訴是「自己人查自己人」，因此要求成立類似於監警會的「監察懲教署職員委員會」，管制及監察懲教人員，以減少同類事件，同時強調要大力懲罰濫權的職員，並向公眾交代事件。

黃之鋒指，懲教濫用私刑對待手足，已符合《聯合國禁止酷刑公約》當中對「酷刑」的定義，即故意造成嚴重的痛苦或折磨；出於特定目的，例如獲取信息，作為懲罰或恐嚇或出於任何理由基於歧視；此種痛苦是由公職人員或其他行使公權力人所施加，或是在公權力所默許下發生，而且懲教署內被職員虐打並非單一事件，署方的不作為是存心包庇。黃之鋒指遭遇懲教私刑的人只是還押候審，未被法庭宣判有罪，根據《普通法》無罪假定的原則，被還押的人仍屬無罪之身，懲教人員根本無權施行刑罰。