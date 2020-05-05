再出發大聯盟冀助青年就業　梁振英：大部分學生反暴力反攬炒

由一千五百多名人士共同發起的「香港再出發大聯盟」今日5日）成立，由兩名全國政協副主席兼前特首董建華、梁振英擔任總召集人。聯盟今日舉行成立發布會，以團結社會各界、保持一國兩制優勢、振興經濟、帶領香港走出困局等等作為大方向。發布會期間，與會者多次提及「協助青年人」這個議題。 梁振英表示，大聯盟希望幫助青年就業，不希望他們被「投閒置散」，又指不同意部分人所指，應屆畢業的學生參與示威因此不會錄用，因為大部分學生都「反暴力、反攬炒」。

董建華、梁振英牽頭成立再出發大聯盟。（李澤彤攝）

梁振英發言期間提到，大聯盟人數體現了團結和代表性，不少人以個人身份加入，包括青年朋友。他指大聯盟正式成立後，將與共同發起人討論工作計劃，包括推動工作振興經濟，但認為不只於振興經濟，亦應為今年畢業離校的青年人爭取就業、實習培訓機會，包括讓年青人以義工身份服務社會，為畢業生提供工作經驗等。

他主動提到，有人認為今年畢業的大學生有一部分參與暴力示威，所以全都不能用，自己不同意此說法。梁振英認為，大部分學生包括在校、應屆畢業者，都是反對暴力，反對攬炒。

梁振英指，聯盟內亦有約百分之十的共同發起人，是在校或畢業不久的年青朋友。他指，整體方向是讓學生畢業後不要投閒置散，讓他們風暴過去後投入勞動市場，履歷表上不要留空，能就業的就業，不能即時就業的接受培訓，甚或當義工都可以。

梁振英（右二）認為，大部分學生反暴力反攬炒。（李澤彤攝）

梁振英：解結要逐個解

有記者問到，聯盟是否認為單單提供就業機會，便可解決青年人對政府的不滿。梁振英表示，香港的結要一個一個地解開，不同學歷的畢業生面對的就業問題，是其中一個結，「我無意話香港青年人面對嘅問題只係就業或工作問題，其他問題都希望大家一齊去做」，希望除大聯盟外，其他社團組織或個人都可以朝這個方向努力。