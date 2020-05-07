政圈風聲｜政府打抗疫持久戰　港人出入境檢測制度或「恆常化」

因應新冠肺炎疫情，現時港人由內地返港後，需強制在家檢疫14天。政府上周宣布，內地抵港人士強制檢疫規例延長至6月7日，但跨境學生及符合香港經濟發展利益的商務人士，返港後可獲豁免檢疫隔離14日。 據了解，政府高層已開始研究下一階段放寬措施，陸路口岸出入境是其中之一，惟考慮到歐美疫情很可能持續多數月，今次病毒甚至不會像當年「沙士」般全然絕迹，所以有人倡議增設一道「安全線」，港人可先到指定醫院進行檢測，證明對病毒呈陰性，然後在指定期內如七天，自由出入境，初期與內地、澳門實施，其後再擴至台灣、日本等地，無論在當地或返港後均免除隔離14日。有關措施可能維持至全球疫情平息或有效疫苗面世，即未來一段日子，港人過關檢測或會「恆常化」。

政府上周公布，由5月4日起，豁免跨境學生及在內地從事生產作業的香港企業接受強制檢疫安排。（資料圖片）

政府上周宣布，由5月4日起，跨境學生及「持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或企業所僱用和授權的最多兩名人員」可申請豁免強制檢疫。但除此之外，所有港人若需要往返內地，則需要先在到達內地城市後進行14天強制檢疫，回港後亦要再進行14天強制檢疫，單是檢疫隔離已耗時近一個月。

因應疫情持續，加上中港兩地經濟關係緊密，據悉，政府內部評估無可能長期維持以上限制，故有意在疫情進一步退潮後便逐步放寬。現在的問題是，歐美疫情方興未艾，看來數月內仍然肆虐，且今次病毒未必像當年「沙士」般會戛然消失，所以港府高層研判，出入境措施未必適宜一下子全盤「解封」中門大開。

那麼應如何做？其中一個研究的方向，規定所有港人在離港出發往目的地（首階段與內地及澳門試行）前，先在香港指定醫院進行病毒檢測，結果呈陰性即可過關，在病毒「安全期」（例如7日）內，可自由穿梭口岸，進入目的地及返港後，均毋須隔離14日。

知情人士強調，該方向僅屬初步探討，未有定案，但不失為一可行辦法。具體操作可與內地、澳門等地區的政府協商，「兩邊一齊免檢疫」，商定兩地民眾在當地哪間指定醫院作檢測，「不能馬虎」。

田北辰：醫管局轄下70多間普通科診所可做檢測

港區人大代表、立法會議員田北辰早前曾建議，一眾港區人大政協在上北京開「兩會」前3日內，可先在香港進行檢測，結果呈陰性就可以赴京，回港前3日內在北京再做檢測，呈陰性才可回港。

田北辰向《香港01》表示，若港府有意放寬安排是好事，但建議跨境學生可放寬至兩星期進行一次檢測，避免測試過於頻密。他又指，得悉醫院管理局轄下的70多間普通科診所都可為市民進行病毒檢測，故操作上是可行。

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，有關安排符合市民利益，認為應逐步放寬檢疫安排，而港人在內地期間亦必定要佩戴口罩，並接受抽樣檢查，以免港府過去數個月的防疫工夫付諸流水。