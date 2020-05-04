新冠肺炎｜內地港企人員回港免強制檢疫　中小企盼內地同步放寬

港府今日（4日）公布，在內地從事生產作業的香港企業，可以申請豁免接受14日強制檢疫。中小企協會創會會長佘繼泉對安排表示歡迎，相信有助推動港商及其員工重返內地工作；惟現時入境深圳仍需強制隔離14日，佘期望中港兩地能盡快「同步」，「返香港唔使隔離，但上去就要，咁樣好唔暢順，好唔方便。」

政府今日公布豁免在內地從事生產作業的香港企業接受強制檢疫安排的申請機制。（資料圖片）

中小企協會創會會長佘繼泉接受《香港01》訪問時表示，新冠肺炎疫情持續多月，幾乎癱瘓中港工廠致生產停頓，有在內地設口罩的廠香港商人，因中港兩地強制檢疫安排，而一直未能回內地廠房，「做老闆睇唔到個生產程序，又擔心生產效率同衞生標準，最後生產出現延誤，大失預算。」

佘繼泉：再係咁落去好艱難

佘相信業界支持港府有關安排，將有助便利港商及其員工北上，重投工作崗位，「唔只老闆，就算行政人員、技工都要返大陸開工，再係咁落去經營會好艱難」，同佘同時提醒，港人在內地工作期間需注意個人衞生，以免將毒病擴散。

雖然港府公布豁免申請，但內地不少城市至今仍維持強制檢疫措施，以深圳市為例，從深圳各口岸入境者須集中隔離14天，意味港商或指定員工在北上後仍需先接受隔離，才可以重投工作崗位。佘期望中港兩地的檢疫措施能盡快同步，「依家咁樣，返內地都無咁暢順，對好多商家嚟講好唔方便。」