預算案｜何君堯質疑港台買like造假　林卓廷駁：公帑點買like呀！

立法會今天（6日）召開大會，繼續審議《撥款條例草案》，一向言論惹火的建制派議員何君堯發言時再批評香港電台，指港台每年撥款十億元，惟官方Facebook只有1萬個追隨者，他自己「一蚊都唔使」便有16萬追隨者。早前廣播處長梁家榮指《頭條新聞》和《鏗鏘集》分別有2千萬和3千6百萬點擊率，何君堯反指，自己在fb「語無倫次」也有很多點擊率，又質疑fb追隨者和讚好可造假，「將一億谷落去，買幾多like都得！」 民主黨林卓廷反駁指，港台單是fb已有65萬like，質疑何君堯未搞清基本事實；港台作為政府部門，需由政府批出公帑經營，不可能有買like的預算，直斥對方「講野唔用腦」。 就沒有修正案的42個總目款額，上午以41票贊成、21票反對獲通過，下午將就其餘的42個總目、共52項修正案作討論。

未提修訂削港台撥款

何君堯承認，早前曾與建制派議員商討，計劃提出修訂案削減香港電台撥款，包括削減梁家榮的薪金，以及5.8億元港台節目製作費，但最後沒有提出修訂。

何君堯提到，梁家榮早前以點擊率計算港台節目的受歡迎程度，何稱：「唔知就嚇死你，知道就笑死你」，又指fb追隨者和讚好可造假，以港台每年十億撥款，「將一億谷落去，買幾多like都得！」

不時在網上開直播的何君堯稱，其fb有11萬讚好、16萬追隨者，「反動、唔鐘意我嘅都要聽我講嘢」，又指港台官方Facebook只有1萬個追隨者，自己已逾10萬追隨者，「咁我咪用咗成百億？」他又提到，到新民黨主席葉劉淑儀fb逾十萬個讚好，形容他與葉劉是「一夫一婦當關，百夫莫敵」，「你（港台）返去檢討下啦。」

對於《鏗鏘集》3千6百萬點擊率，何君堯稱自己在fb「語無倫次」也有很多點擊率，其中與林卓廷的片段有88萬人點擊、宣布區選落選57萬人點擊、與郭榮鏗比拼英文片段有77萬人點擊，「我一蚊都唔使，唔好同我講點擊率。」

何君堯質疑港台買「like」。（梁鵬威攝）

何質疑港台偏頗 林卓廷：你唔夠人講就拍枱走

林卓廷發言時反駁，指何君堯身為律師，應清楚港台作為政府部門，需經由政府批出預算，反問「公帑點買like呀」。他又提到，港台每年只有10億元預算，卻被要求增加節目，一方面又被縮減人手，「係咪以為好似孫悟空毛一吹咁就有堆記者」。

對於何君堯批評港台節目偏頗，林卓廷以邀請對方與朱凱廸舌戰的《視點31》為例，節目容許雙方暢所欲言，「只係你唔夠人講拍枱走」，向何君堯下戰書，於721一周年再一決高下。

林卓廷指，港台於60年代已設有phone-in節目，讓市民表達對政府不滿，認為港台從來都包容不同聲音。他以新民黨議員、前保安局局長葉劉淑儀為例，指對方當年宣傳23條立法，亦夠膽出席不同節目進行遊說，現在的政府官員卻拒絕上節目接觸市民。

民主黨黃碧雲則批評，何君堯無理攻擊港台，「最需要檢討就係何君堯」，「點解唔講下721自己（何）與白衣人勾結」、與白衣人握手等事件，批評他作為議員其身不正。