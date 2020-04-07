被6度追問港台節目如何違反一中原則　邱騰華：是整個節目問題

香港電台英文節目《脈搏》（The Pulse）日前以電話訪問世衞助理總幹事艾華特（Bruce Aylward）有關世衞是否應接納台灣加入，遭商務及經濟發展局局長邱騰華發聲明，指節目表達有違一個中國的原則，並點名廣播處長梁家榮作為香港電台的總編輯必須對此負責，事件引起爭議。 邱騰華今(7日)出席立法會後，再就事件解釋。他在10分鐘內被現場傳媒6次要求解釋到底港台記者的提問有何不妥，惟邱騰華沒有正面評論，僅重複表示香港電台作為一個公共廣播機構，其節目上的處理有違一個中國原則，「不是一個節目個別的鏡頭或提問，而是整個節目的製作」，因節目需要經策劃製作後才播出。他解釋，節目引起公眾一定關注，政府需要表達立場。

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），其間記者問及台灣的世衞成員資格，事件引來社會關注。(資料圖片)

被點名要求負責的廣播處長梁家榮，同日出席立法會回應議員質詢時表示，一中原則不可違反，港台亦一直恪守，其立場顯然與邱騰華有出入。傳媒亦先後5次追問邱騰華會否對處分梁家榮有任何，邱亦沒有正面回應，表示不是個人問題, 而是港台需要處理節目有違一中原則。



邱騰華6度被記者追問港台節目如何違反一中原則。(歐嘉樂攝)

至於港台紀者是否以後都不可以再問相關問題，邱騰華表示「這個不是我的工作，去取代一個電播機構(決定)如何計設安排製作以及出台任何節目。」

邱騰華又指，港台享有編輯自主，自主的範圍由港台以及廣播處長負責。而港台作為政府部門，受到約章規限，必須恪守一個中國原則，有責任建立市民的公民意識及國家身份認同，「應清楚確保不可以偏差」。他強調，事件絕對不影響新聞自由。