新冠肺炎｜逾3成攝影師營業額挫9成　促政府推3.0抗疫基金救亡

新型肺炎疫情肆虐，多個行業備受打擊，政府早前先後推出2輪防疫抗疫基金，惟仍被批未能完全拾遺補漏。香港專業攝影師公會及專業攝影師學會，今日（6日）聯同公民黨立法會議員楊岳橋召開記者會，促請政府推出新一輪的「保就業，撐企業」措施，協助藝文界渡過難關。 楊岳橋指出，攝影師團隊包括其他一連串自由工作者，如攝影助手、燈光及化妝師等，政府現在等於放棄整個連帶生態圈，只會令人才流失。

攝影師公會會長黃偉權指，大部分業界均沒有強積金供款，未能受惠政府早前的保就業計劃。(翟睿敏攝)

3成攝影師生意挫9成

攝影師公會及學會於上月7日至15日，對737名攝影師進行網上問卷調查。當中接近5成受訪者有租用影樓，33%有聘用僱員或自由工作者。疫情期間，有超過3成受訪攝影師的營業額大幅下跌9成以上，27.6%更是完全沒有收入。

攝影師公會會長黃偉權解釋，攝影師多以一人公司經營，再按照每個工作聘用相關人手，如燈光、收音、化妝等自由工作者，是金字塔式的連帶關係，大部分業界均沒有強積金供款，未能受惠政府早前的保就業計劃。

攝影師學會代表程麗珊稱，希望政府對於持有商業登記證的攝影師，可以參考對零售業的做法，提供一次性8萬元營運補助；對於攝影相關工種，只要能提供相關工作證明，建議政府提供為期6個月、每月9千元的資助。另外，對於本年1至4月工作服務合約因疫情影響，而被擱置或延後的人士，建議政府給予一筆過援助金及中小微企貸款計劃等援助。