CU Mask│政府擠牙膏式交代生產商資料　莫乃光指申訴專員須關注

政府周二（5日）宣布全民派發「銅芯抗疫口罩」，惟創新及科技局一直拒絕公開口罩生產商。創科局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）終透露，處理較大規模口罩生產為晶苑集團及其位於越南的廠房，荃灣南豐紗廠、土瓜灣聯業製衣以無償性質，分別借出地方擺放車間及負責較小規模的生產線，位於大埔工業邨的龍達製衣則負責消毒工作。 資訊科技界立法會議員莫乃光指出，有網民發現，相關公司在財委會通過撥款前已開始招聘車工，又指項目涉及不少公帑、大機構及上市公司參與，決策過程並不透明，認為申訴專員有需要關心當中有否行政失當情況出現。

莫乃光。（資料圖片）

莫乃光指出，現今資訊發達，加上該項目有多個機構和人員參與，認為政府「無可能守到秘密」。他又指，政府曾稱相關機構「捱義氣」協助生產口罩，質疑「咁又有咩需要守秘密呢？」莫乃光指，晶苑集團是上市公司，股民和市民亦有知情權。

莫乃光說，有網民發現，相關公司在財委會通過撥款前已開始招聘車工，又指項目涉及不少公帑、大機構及上市公司參與，決策過程並不透明，認為申訴專員有需要關心當中有否行政失當情況出現。

莫乃光認為，兩輪防疫抗疫基金涉及逾億元公帑，認為審計署應就兩輪撥款衡工量值。