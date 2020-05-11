【立法會選舉】建制傳敲定體演界人選　霍啟剛祖父位列國家領導人

距離立法會選舉只剩四個月，民主派仍在協調出戰人選之際，建制派已大致完成選舉佈局。其中屬最後「懸念」之一的體育、演藝、文化及出版界，傳出已敲定人選，做了兩屆的現任議員馬逢國料讓位，由港協暨奧委會副會長霍啟剛接棒，若成功當選，將開創「父子檔」相繼擔任同一議席的先河。

馬逢國出任體育、演藝、文代及出版界議員近八年。（資料圖片）

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黃金寶助拍片撐體育界

民主派全力搶攻功能界別議席，體育、演藝、文化及出版界是目標之一，但在填詞人周博賢無意再戰下，仍未有確實人選，反觀建制派已大致完成「點兵」工作。政圈去年已傳出霍啟剛有意參選立法會，但一直只聞樓梯響，甚至一度有指馬逢國已獲「祝福」連任，事實上，馬逢國近月亦表現得非常積極，多次召開記者會要求政府支援受疫情嚴重衝擊的業界。

霍啟剛近月開始在網上變得活躍，原本欲借東京奧運爭取曝光，但奧運宣布延期後，重點改為支援業界人士，他今年3月成立網上頻道「HK Sport Alliance」，找來單車名將黃金寶、足總主席貝鈞奇等人拍片，支持體育界。

現任港協暨奧委會會長霍震霆（前）曾任四屆體育、演藝、文化及出版界議員，兒子霍啟剛（後）亦有意循此路徑晉身議會。（資料圖片）

馬自認「不熟悉體育」惹迴響

據聞，兩人爭取出線的形勢已趨明朗，霍啟剛如無意外將接替馬逢國，代表建制派出選體演文出界。現年40歲的霍啟剛出身豪門，祖父是已故全國政協副主席霍英東，曾是本港最有影響力的紅色資本家；其父霍震霆是現任港協暨奧委會會長，回歸後連任四屆體演文出界議員，至2012年退下火線，若霍啟剛今次成功當選，將是時隔8年後霍家再有代表晉身立法會。

有體育界人士指，馬逢國日前在體院主席林大輝節目中，自認「不熟悉體育」，惹來部分業界人士微言，認為出身體育世家、太太是前「跳水皇后」郭晶晶的霍啟剛，更加了解體育界需要。不過，亦有業界人士為馬逢國辯護，指其議席界別範圍太大，不可能每個板塊都覆蓋，正如霍啟剛對電影界的認識，一定不及從事電影製作出身的馬逢國。

現年64歲的馬逢國曾任臨立會、第一及第二屆立法會議員，至2012年重返立法會，出任體演文界議員近八年，現為港區人大代表團團長。有資深建制派表示，論江湖地位、人脈等，當然以馬逢國佔優，但現時流行世代交替，若不影響建制派勝選，由新人接棒亦無不可。

足總主席貝鈞奇。（資料圖片）

貝鈞奇讚霍啟剛熟體育願提名

港協暨奧委會副會長、足總主席貝鈞奇表示，霍啟剛非常熟悉體育界，年輕且形象健康，若對方參選，他會第一時間提名對方。貝鈞奇說，馬逢國亦為體育界貢獻良多，又熟悉電影、文化界，若爭取連任他同樣支持，但由於年紀問題，建制派亦只能派一人出選，或許需要考慮何時交棒。

他相信建制派大致已有出戰人選，但目前距離提名期仍有一段時間，難言是否有變數。至於霍啟剛被指不熟悉其他三個界別，貝鈞奇認為問題不大，只要肯積極投入參與，不難上手。