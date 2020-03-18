【立法會選舉】傳出戰體藝文出版界　霍啟剛無否認：目前專注奧運

距離立法會選舉僅半年時間，正當民主派全力搶灘功能界別之際，建制派亦全速協調迎戰。其中馬逢國已擔任兩屆的體育、演藝、文化及出版界，有可能由紅色資本家霍英東長孫霍啟剛接棒，消息指現為港協暨奧委會副會長的霍啟剛正積極備戰，包括在網上社交平台轉趨活躍，以及跟進東京奧運轉播權等事宜，如無意外將從馬逢國手中接棒，令霍家闊別八年後再重返議會，亦開創「父子檔」（父親霍震霆）相繼擔任同一個議席的先河。 霍啟剛接受《香港01》查詢時表示，對於坊間的傳聞無從評論，強調現時最重要的工作是支援港隊運動員備戰東京奧運，以及應付新冠肺炎對運動員的影響。 馬逢國僅回應指，樂見有更年輕的朋友為社會作出承擔。

政圈流傳體育、演藝、文化及出版界或現變數，身兼港區人大團長的立法會議員馬逢國或交棒予港協暨奧委會副會長霍啟剛。（資料圖片）

民主派早已表明全力搶攻6個功能界別，其中一個是體育、演藝、文化及出版界。去年初一度傳出霍啟剛或出戰該界別，惟其後未聞樓梯響，更有指馬逢國已獲「祝福」連任，然而經歷一場修例風波後，事態似乎再有突破性發展。《香港01》接獲消息，霍啟剛很大機會代表建制派出戰體藝文出版界，在「大局為重」的政治傳統下，馬逢國料會放棄競逐連任，以免鷸蚌相爭，漁人得利，被泛民攻破堡壘。

消息又指，霍啟剛已擬定全套選舉策略，適逢今年是奧運年，以他港協暨奧委會副會長的身份爭取曝光，提升形象；即使日本最終押後舉行東京奧運，料同樣有許多出鏡評論的機會，可拉近與一般市民的距離，有利建制派整體形象。

馬逢國前年捲入「髮gel」風波，被指離港時要求機場保安「特事特辦」，讓他可帶一支容器超出100毫升的髮型啫喱上機，一度引起爭議。去年區議會選舉建制派大敗後，民主派揚言乘勢搶攻立法會功能界別，以奪取關鍵性過半議席，建制陣營有關方面視之為「奪權」行動，高度戒備，今年立法會選舉打議席保衞戰，一切以穩陣為先。馬逢國交棒予形象相對年輕、「無咁惹火」的霍啟剛，未知是否與選戰考慮有關。

不過有資深建制派人士指，如果馬逢國最終「讓位」予啟剛，應是建制派內一般的新舊交班安排，「（進出口界）黃定光都交棒畀黃英豪喇」。該人士估計，有關方面對體藝文出版界出戰人選仍未最後拍板，「不過叫得新人備戰，如果無橫生枝節，通常都唔會返轉頭」。

霍啟剛：對坊間傳聞無從評論

翻查霍啟剛的facebook個人專頁，霍近兩月開始轉趨活躍。雖然東京奧運受到疫情影響或會延遲，但他近日不時在社交平台發文關注東京奧運的情況，更曾致函特首林鄭月娥，希望政府能考慮購買奧運轉播權，令市民可以免費看奧運。

馬逢國接受查詢時僅表示，樂意見到有更年輕的朋友為社會作出承擔。

霍啟剛接受查詢時則指，對於坊間的傳聞無從評論，強調現在最重要的工作是支援港隊運動員備戰東京奧運，以及應付新冠肺炎對運動員的影響。他又指，現時東京奧運能否如期舉行仍存在變數，令不少運動員都感到無所適從，他會與港協暨奧委會關注如何給運動員作出最有力的支援。

在上屆立法會中，此界別有2,920名選民，當中2,525張（即超過八成半）是團體票，馬逢國（左）以1,389票擊敗得809票的周博賢（右）。（資料圖片）

圍繞霍啟剛身邊的親密家庭成員不乏名人，且遍及政、商、娛圈及體育界，包括：祖父是已故位居副國級的全國政協副主席霍英東，曾是本港最具影響力的紅色資本家；父親霍震霆是體育界名人，由1998年至2012年共擔任體育、演藝、文化及出版界議員達14年之久；母親朱玲玲是1977年香港小姐競選冠軍及最上鏡小姐，有「最美麗港姐」稱號，2008年改嫁瑞安集團主席羅康瑞；太太郭晶晶是中國國家隊內響噹噹的「跳水皇后」，近日她以聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）大使身份加入義工隊，參與「童你抗疫」衞生行動，包括落手落腳包口罩、切番梘，協助香港基層市民抗疫，媒體多有報道。

體育、演藝、文化及出版界由4個不同界別組合而成，選民組成較複雜，4個小組的選民登記資格各異，例如演藝和出版界容許個人選民登記，但體育和文化界只有團體票。在上屆立法會中，此界別有2,920名選民，當中2,525張（即超過八成半）是團體票，馬逢國以1,389票擊敗得809票的周博賢；2019年，此界別有3,164名選民，當中2,616票是團體票，即約八成二。