立法會選舉︳陳健民指民主派欲取35+「需要一些奇蹟」

佔中發起人之一陳健民今(8日)接受電台訪問時表示，預計九月立法會選舉民主派取得32、33席是「比較現實啲」，指若然大家協調得好，取得35席以上不是完全無機會，但需要一些奇蹟。陳健民稱，即使可以取得過半議席，政府亦會找借口褫奪(DQ)幾名議員資格，令民主派議席無法過半。

陳健民指民主派欲於立法會選舉取半數議席「需要一些奇蹟」。(資料圖片)

陳健民今(8日)接受商台節目《在晴朗一天出發》訪問。對於中聯辦早前發稿指反對派炒作「黃色經濟圈」是政治綁架經濟的「政治攬炒」，陳健民指市民選擇光顧黃店是其自由意志，看不到如何破壞自由經濟。

陳指，「良心消費」的概念形成多年。他認為建制派討厭「黃色經濟圈」證明有一定阻效，不只是經濟效，而是成為每日的抗爭，「大家生意咁差，有條龍排在黃店前，本身已經是一個訊息。」他指，若未來香港成功民主化，回到公平體制，黃店自會消散。

陳健民相信，疫情過後抗爭將重現，因為很多人在反修例衝突經歷創傷，「運動一定會返轉頭」。他指現時香港處於「黨委治港」治港的格局，相信中國未來一年面對嚴峻國際環璄，美國總統特朗普為要爭取連任，勢必更戲劇法地對付中國以挽民望，在些環境下中國會無所不用其極在內部打壓香港。