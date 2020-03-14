【陳健民出獄】「佔中三子」陳健民：獄中日子艱難　但沒有後悔

2014年「雨傘運動」三名發起人之一的陳健民去年4月被裁定串謀公眾妨擾罪及煽惑他人犯公眾妨擾罪成立，被判囚16個月。扣減假期後，今日刑滿出獄。佔中三子的朱耀明、戴耀廷、立法會議員邵家臻、林卓廷、尹兆堅、工黨主席郭永健、陳淑莊、梁國雄及李永達等人，連同約100名支持者一早抵達壁屋監獄外。 陳健民於上午9時05分左右步出壁屋監獄，先與前來迎接的太太擁抱，再走到朱牧跟前擁抱，神情激動，隨後戴上口罩，向在場記者發表簡短講話。 陳健民對重獲自由感到開心，又指獄中的日子雖然艱難，但沒有一刻感到後悔，因為覺得這是爭取民主必須付出的代價，又稱出獄後最想見家人及食雲吞麵。他自言獄中缺乏資訊，難以就反修例運動作具體評論，但對過去幾個月有年輕人犧牲生命感難過，身為老師長時間都會無法釋懷。

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陳健民：囚中日子艱難 但沒有後悔

陳健民今日出獄，過百名支持者及大批傳媒到場。多名政界人士亦有到場迎接，包括另一佔中發起人戴耀廷、民主黨立法會議員林卓廷、胡志偉、公民黨立法會議員陳淑莊，工黨主席郭永健、立法會議員邵家臻等人。

陳健民出獄時神情愉快，面向傳媒時精神奕奕，臉帶笑容。他快步走向傳媒面前，戴上口罩並隨同支持者大喊「我要真普選」。

對於重獲自由，他表示心情激動，看到家人、牧師朱耀明，以及其他朋友來到感到很「有情」。

對於入獄日子，他表示沒有一刻後悔，認為是爭取民主必須付出的代價。他指香港人經歷過去一段時間，會更加明白為什麼當年他們會通過「公民抗命」手段爭取民主，「其實我們要的很簡單，只是希望有制度能讓當權者真正謙卑，讓政府向市民負責。」他強調，相信只有民主能捍衛自由法治，希望市民繼續努力。

出獄後最想吃雲吞麵

他又重提出獄第一件事，是見家人及吃雲吞麵。

被問到對於反修例運動的看法，他坦言在獄中缺乏資訊，只能夠從主流媒體了解事態，完全沒有接觸網上媒體，因此很難做評論。他表示看到過去幾個月有很多年輕人為抗爭犧牲生命，感到難過，直言「很難釋懷」。

他又認為部分年輕人有激烈行是「政府逼出來」，批評政府從他入獄到出獄都未肯成立獨立調查委員會。

對於會否重投民主運動，他表示自己目前想到能做的事，是和被捕人士分享獄中心得，教導他們將負面事情變成正面，以便他們在心理和生理上準備。他又特別感謝獄中囚友及職員，指他們均對他非常友善。

奉上蛋糕 補祝61歳生日

剛剛在獄中過了61歳生日的陳健民，未能與朋友慶祝正日，不過朱耀明就特別為他準備生日蛋糕補祝，並在出獄時送上，大批支持者情緒高漲，唱起生日歌慶賀。他其後與朋友及支持者擁抱，其後在友人陪同下，登上私家車離去。

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佔中發起人之一戴耀廷，早上亦有到壁屋接陳健民出獄。戴耀廷其後在社交媒體表示，第一眼看見陳健民，「就是這個樣子，從講堂走出來的樣子。這幕中他的神采，完全可以接回上一幕，就是他在中文大學剛完成最後一課，從講堂走出來的樣子。當然他那一課只是在中文大學的最後一課，我相信他在未來的日子還會有很多為香港而講的課。」