CU Mask｜被揭發無弱磁場防污染技術議員斥造假　薛永恒稱屬改良

有傳媒揭發，政府向市民派發的銅芯抗疫口罩，並無加入獲得專利和獎項的「弱磁場防污染」技術。立法會今天（8日）召開財務委員會，民主派等人質疑有關口罩「狸貓換太子」和欺騙公眾，又質疑為何未有就口罩生產公開招標。 創新及科技局局長薛永恒出席會議時表示，政府在整個口罩生產過程問心無愧，又指若使用「弱磁場防污染」技術，只能重用20至30次，已不能通過ASTM F2100 Level 1，形容改用銅芯技術是改良，又指自己只是機電工程師，不是紡織專家，又指科學家已確認有關專利，希望公眾能夠支持。 薛永恒會見傳媒時指出，截止今天早上九時，有240萬港人登記領取口罩，反映口罩受市民歡迎。

CU Mask銅芯抗疫口罩，負責消毒的龍達，開放大埔臭氧消毒廠房給予傳媒拍攝。（高仲明攝）

截止早上九時共240萬人申請口罩

民主黨林卓廷質疑，該口罩並無政府在記者會上宣稱的「弱磁場防污染」技術，質疑是政府誤導公眾，抑或政府也被相關生產商誤導。民主黨尹兆堅則表示，不反對政府派口罩，強調派得好就得，但他批評政府魚目混珠，「即係你話你發現咗粟米斑塊飯，但依家話改良用鯰魚」，直指若該口罩是商品，已違反《商品說明條例》。公民黨陳淑莊則形容事件不可思義和狸貓換大子，直指銅芯抗疫口罩共耗8億公帑，是貨不對辦。

薛永恒出席會議時解釋，若使用「弱磁場防污染」技術，只能重用20至30次，已不能通過ASTM F2100 Level 1測試，形容改用銅芯技術是改良，最重要是現時口罩清洗60次，仍可通過ASTM F2100 Level 1測試，強調不會被專利而綑綁，不改良有關技術。薛又指出，口罩專利不只包括「弱磁場防污染」技術，又指口罩取專利的主要組成部分仍在銅芯口罩。

尹兆堅揶揄：如粟米斑塊飯改用鯰魚

公民黨郭家麒批評，薛永恒擔任局長未夠一個月便已滿口胡言，直指政府不可以抗疫為由「亂咁嚟」，他又要求薛道歉和承認責任。薛僅稱問心無愧，又指若有未能盡善盡美地方，他會作出反思。薛又指自己只是機電工程師，不是紡織專家，又指科學家已確認有關專利，希望公眾能夠支持。

財委會主席陳健波在會議期間亦協助追問沒有公開招標的問題。創科局常任秘書長蔡淑嫻解釋，香港並無太多足夠質量、有臭氧消毒設施、大量電腦裁床設施的地方和廠商，因此這並非一個可以招標的問題。

局方早前指出，得到晶苑公司同意後才公開有關生產商資料，朱凱廸指出，晶苑在公開有關資料後股價急升，反問：「先通知一間上市公司幾時公布利好消息，（創科局）咁係咪覺得無問題、無涉利益。薛永恒指晶苑一直希望比較低調和不需開名，由於市民和傳媒希望了解生產過程，故晶苑亦願意提供相關資料。