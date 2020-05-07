CU Mask｜晶苑稱口罩加工費報價每件少於1美元　董事已申報利益

政府免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），最初一直不願透露生產商，直至林鄭月娥發布照片始露出端倪，經傳媒再三追訪，方透露口罩由晶苑國際集團生產。晶苑國際今晚（7日）以書面回應表示，每個口罩加工費報價為少於一美元。對於集團執行董事王志輝被質疑有利益衝突，晶苑國際表示，王今年2月底於香港紡織及成衣硏發中心的董事局會議上，已申報利益，亦沒有參與項目的任何討論及決定。

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晶苑國際表示，香港紡織及成衣研究中心在今年2月下旬，向集團尋求協助解決生產技術問題，並透露港府有意向全民派發重用口罩，由於香港缺乏條件在短期內大量生產，因此要求集團提供生產協助。晶苑國際表示，基於社會責任及項目對香港的重要性，願意全力配合及支持。

6星期內生產700萬個口罩

晶苑國際又稱，由於生產量大，時間迫切；又當時越南疫情較輕緩，物流通關暢順，故選擇集團在當地的工廠生產，並調配原有訂單，預留廠房、重整生產線、工序及技術人員編制，以配合是次口罩的獨特性。不過，生產時遇上原料供應緊張、航運延誤阻滯等問題，生產多次被中斷，需要調動過萬員工，日夜輪班生產，以達政府的指標，於6周內完成生產逾700萬個口罩，並送達香港。

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報價方面，晶苑國際指，是次計劃並非從一般的商業角度考量，故只按生產成本作報價，每個口罩加工費報價為少於一美元。

對於晶苑國際的執行董事王志輝，同樣為香港紡織及成衣硏發中心董事，被質疑有利益衝突，晶苑國際表示，王於2月底的中心董事局會議上，已經申報利益，又交代正協助政府推行是次項目。晶苑國際強調，王在會議上，沒有參與項目的任何討論及決定。

而晶苑國際今日亦受惠利好消息，收市報2.25元，抽升12.5%。

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財經事務及庫務局回覆杳詢指，由於全球疫情變化迅速，加上口罩供應短缺，政府急需提供大量口罩予市民使用。為防止爆發大型社區感染，創新及科技局建議直接委聘合適的研發機構，盡快應用科技方案以生產首批可重用口罩，而由於當時估計涉及從政府一般收入帳目支付的開支超出該局可批核的最高款額，故向財經事務及庫務局申請批准。

財庫局又指，考慮到建議的採購安排旨在保障公眾衛生的緊急需要，以及符合世界貿易組織政府採購協議要求，故接納相關建議，合約的細節由創新及科技局跟進安排。

創科局則指，截至今日下午八時，銅芯抗疫口罩的網上登記系統共收到超過83萬宗登記，涵蓋的總登記人數接近229萬人。