徐英偉：康文署更衣淋浴設施明日可開放　下輪或開放地區圖書館

新冠肺炎疫情近日稍為放緩，康文署轄下部分設施，已於上周三（5月6日）和將於明日（5月11日）分階段重新開放。民政事務局局長徐英偉今日（5月10日）在商台節目中表示，經檢視後，康文署的更衣淋浴設施明日可一併開放，但沙灘、兒童遊樂設施風險較大，暫時未能重開，他呼籲青年人不要成群結隊到沙灘遊玩。 他又形容，區議會是一個「遊樂場」，需要參與者都守規矩，遊戲才可玩得開心，不希望議員要求民政專員做一些法定職能以外的事情。

康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日仍有不少市民到公共泳灘遊玩。（資料圖片/李澤彤攝）

籲市民不應掉以輕心

徐英偉指出，自己也很喜歡運動，疫情前逢星期天都會教兒童欖球運動，近月體育設施關閉，兒子的身形都「圓咗」，因此民政局一直檢視什麼時候情況容許，可在安全前提下重開設施，在衞生安全和市民正常生活之間取得平衡，不然大家「唔係病死都餓死」。

他透露，康文署轄下室內收費體育場館的更衣和淋浴設施，明日起會重新開放，但會有防範措施，如隔開使用、量度體溫等。不過泳灘開放目前仍未有時間表，因為「任何人都入得去」，難以做到為所有入場人士量度體溫。他呼籲，年輕人不要成群結隊到沙灘玩樂，強調香港雖然疫情放緩，但仍處於關鍵時間，不應掉以輕心，否則疫情再爆，又要再收緊。

徐英偉又指，目前正研究下一輪能否重開地區圖書館、舞蹈室等，不過兒童遊樂設施較難重開，因兒童衞生意識未必很高，遊玩期間難以時時戴口罩，風險較大。

今屆17區區議會由民主派主導，與政府關係緊張。（資料圖片）

指區議會如「遊樂場」 守規矩才玩得開心

新一屆區議會由民主派主導，和政府關係緊張，屢屢出現民政專員不滿區議會會議內容，而拒絕提供場地或行政支援等情況。徐英偉指出，希望盡快和各區區議會主席見面溝通。他不認同有人形容區議會如「鬥獸場」，反而認為區議會是「遊樂場」，只要大家同守規矩，「有好多嘢可以玩」。對於有部分區議員表明不為某些政治立場的人提供服務，徐英偉認為區議員服務居民「唔應該咁揀擇」，相信選民日後會有所選擇。

徐英偉又言，民政處公務員要依法服務區議會，他們在職級上有一定限制，處理議程時或會按需要諮詢有關部門，包括律政司，他認為區議員不應該將民政專員當作「磨心」，要他們做一些不守規矩、違法的行為。他又指，區議會是政府重要的合作伙伴和諮詢架構，但合作需要「兩隻手一齊拍先會響」。徐英偉強調，自己非常重視溝通，願意和不同人士見面、走向人群，在餘下兩年多任期中，每日都會視為最後一日，盡量做到每件應該做的事。

作為現任局長中較年輕的一位，徐英偉指現時不單有八十後、九十後、零零後之分，其實每三、四年都可以是一個世代。他表示，不會以家長式的語氣「成日同佢講，我知道咩先係最好」，因為現時年輕人面對的世界，和自己年輕時已很不同，應該真正了解年輕人的需要，畢業的薪金如何、向上流動有什麼困難等等。

徐英偉提到，目前經濟環境困難，民政局其實也有近3千個新的職位空缺，當中近千個涉及文化、園藝、體育等範疇，要求的文化水平較高、薪金對剛畢業的人來說也不俗，相信不少年輕人有興趣。他期望，等限聚令再放寬時，勞工處可多辦招聘會吸納年輕人。